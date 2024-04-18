Wika Salim Rayakan Lebaran Bareng Keluarga Sang Kekasih, Menikah Tahun Ini?

JAKARTA - Wika Salim mengaku bahagia karena Idulfitri tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab dirinya merayakannya bersama kekasihnya, Max Adam.

Tak sekadar merayakan, Wika juga rupanya diboyong untuk merayakan lebaran bersama keluarga besar Max Adam.

"Momen lebaran alhamdulillah senang, karena kan biasanya, kakak tuh sama suami sama istri, pasangan, biasanya aku sendiri, tapi kemarin alhamdulillah ada temennya di sebelah, seneng lah udah ada nambah personel satu," ungkap Wika Salim saat ditemui di kawasan SCBD Jakarta Selatan.

Dengan diperkenalkan ke keluarga, pelantun Bagaikan Pohon Tumbang ini mengakui bahwa keluarga menyambut secara positif dan mendukung hubungan asmara tersebut.

"Kalau keluarga dukung yang penting arahnya baik, positif pasti dukung," ucap Wika Salim.

Kendati telah diperkenalkan ke keluarga masing-masing, disinggung soal adanya pembicaraan ke jenjang yang lebih serius. Wika enggan berkomentar banyak karena semuanya masih dalam pembicaraan.

"Insha Allah udah tua juga, udah 30 tahun, 32 malah ya sekarang maunya santai tapi ada targetnya, nanti dikabarin kalau sekarang masih obrolan kami berdua aja," jelasnya.