Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nia Daniaty Rayakan Lebaran Bersama Olivia Nathania usai Bebas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |12:01 WIB
Nia Daniaty Rayakan Lebaran Bersama Olivia Nathania usai Bebas
Nia Daniaty rayakan lebaran bareng Olivia Nathania (Foto: IG Nia)
A
A
A

JAKARTA - Olivia Nathania atau akrab disapa Oi sudah menghirup udara bebas, setelah 2,5 tahun menjalani hukuman, terkait kasus peniupan CPNS Bodong.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Oi tiga tahun penjara. Tidak diketahui kapan pastinya Oi bebas, hanya saja ketika momen Lebaran 2024 yang jatuh pada 10 April 2024, Oi sudah bebas.

Bahkan ia juga merayakan Lebaran bersama kedua orangtuanya, Nia Daniaty dan Farhat Abbas.

Nia Daniaty Rayakan Lebaran Bersama Olivia Nathania usai Bebas

"Iya sebentar (ketemu Oi) (dia datang ke rumah) iya," kata Nia Daniaty dalam tayangan Pagi Pagi Ambyar, dikutip Jumat (19/4/2024).

Saat ditanya perihal kegiatannya di momen Lebaran tersebut, Nia Daniaty enggan banyak berkomentar.

"Iya maksudnya gak lama karena kan ada mertuanya, lagian (Oi) bukan di sini lebih banyak nya bukan di rumah saya kan dia udah rumah tangga.

Di momen Lebaran tersebut, Nia Daniaty mengungkapkan bahwa Oi juga meminta maaf atas segala perbuatannya. Apalagi selama 2,5 tahun Oi mendekam di penjara.

"Iya (meminta maaf) begitu lah pasti bisa dirasakan lah kita juga lama gak ketemu orang tua seperti apa," ungkap Nia Daniaty.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, Olivia Nathania menipu sebanyak 179 korban dengan total kerugian Rp8,1 miliar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997897/wejangan-nia-daniaty-untuk-olivia-nathania-yang-baru-bebas-penjara-nmOxfRSYtI.jpg
Wejangan Nia Daniaty untuk Olivia Nathania yang Baru Bebas Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996982/bebas-olivia-nathania-belum-bayar-kerugian-korban-cpns-bodong-rp8-1-miliar-i29vxMEx5X.jpg
Bebas, Olivia Nathania Belum Bayar Kerugian Korban CPNS Bodong Rp8,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996761/anak-nia-daniaty-olivia-nathania-bebas-dari-penjara-terkait-kasus-cpns-bodong-V0SHsS2RQG.jpg
Anak Nia Daniaty, Olivia Nathania Bebas dari Penjara Terkait Kasus CPNS Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/33/2993171/reaksi-nia-daniaty-saat-farhat-abbas-ngeluh-capek-urus-anak-sakit-2-hari-60RXX55qWA.jpg
Reaksi Nia Daniaty saat Farhat Abbas Ngeluh Capek Urus Anak Sakit 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938059/korban-penipuan-cpns-bodong-olivia-nathania-sujud-syukur-gugatannya-dikabulkan-dlkO3jC1bu.jpg
Korban Penipuan CPNS Bodong Olivia Nathania Sujud Syukur Gugatannya Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/33/2896036/nia-daniaty-digugat-rp8-1-miliar-oleh-179-korban-kasus-cpns-bodong-MIpU72YZpH.jpg
Nia Daniaty Digugat Rp8,1 Miliar oleh 179 Korban Kasus CPNS Bodong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement