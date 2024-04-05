Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Nia Daniaty saat Farhat Abbas Ngeluh Capek Urus Anak Sakit 2 Hari

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |22:45 WIB
Reaksi Nia Daniaty saat Farhat Abbas Ngeluh Capek Urus Anak Sakit 2 Hari
Nia Daniaty ungkap reaksi saat Farhat Abbas mengelh capek urus anak yang sakit (Foto: Instagram/niadaniatynew)
A
A
A

JAKARTA - Nia Daniaty mengatakan bahwa Farhat Abbas beberapa waktu lalu pergi ke Amerika Serikat. Kepergian pengacara 47 tahun itu diketahui lantaran dirinya mendengar kabar bahwa anaknya, Muhammad Angga Hadi Farhat, jatuh sakit.

Sebelumnya, Nia mengaku sudah terlebih dahulu datang ke Amerika dan menjenguk putranya. Namun, ia justru panik lantaran melihat kondisi putranya.

Tak ingin panik sendirian, pelantun Gelas Gelas Kaca ini pun meminta kakaknya untuk menghubungi Farhat agar datang ke Amerika untuk menjenguk anaknya.

"Awalnya saya juga nggak tahu (sakit) apa. Dia harus banyak istirahat mungkin kecapekan waktu sekolahnya, kangen sama saya nggak sampai-sampai, segala macam. Sampai di sana panik sendirian. Harus bagaimana ini? Untung banyak teman saya di sana banyak bantuin ke sana, ke mari, bantuin," ungkap Nia Daniaty dalam acara Rumpi: No Secret.

"Namanya seorang ibu tetap aja kestresan itu datang kalau ada apa-apa saya sendirian. Mau tidak mau saya bilang sama kakak saya, 'Tolong bilangin deh supaya Bapaknya jenguk Angga'," lanjutnya.

Nia Daniaty

Nia Daniaty ungkap reaksi saat Farhat Abbas mengelh capek urus anak yang sakit (Foto: Instagram/niadaniatynew)


Tak butuh waktu lama, Farhat pun akhirnya datang menjenguk sang anak. Lantaran sudah tak lagi berstatus sebagai suami istri, Nia pun meminta putranya untuk tinggal bersama sang ayah di Hotel.

Menariknya, Farhat mengeluh meski baru dua hari mengurus anaknya yang sakit.

"Jadi saya sengaja karena bapaknya tinggal di hotel, saya suruh anak saya tinggal sama bapaknya. Kalau saya kan nggak (tinggal bareng), beda. Terus baru berapa hari, dua hari dia sudah ampun-ampun nggak bisa urusin anak," ujar Nia Daniaty sambil tertawa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997897/wejangan-nia-daniaty-untuk-olivia-nathania-yang-baru-bebas-penjara-nmOxfRSYtI.jpg
Wejangan Nia Daniaty untuk Olivia Nathania yang Baru Bebas Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997882/nia-daniaty-rayakan-lebaran-bersama-olivia-nathania-usai-bebas-iUnDF08B4E.jpg
Nia Daniaty Rayakan Lebaran Bersama Olivia Nathania usai Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996982/bebas-olivia-nathania-belum-bayar-kerugian-korban-cpns-bodong-rp8-1-miliar-i29vxMEx5X.jpg
Bebas, Olivia Nathania Belum Bayar Kerugian Korban CPNS Bodong Rp8,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996761/anak-nia-daniaty-olivia-nathania-bebas-dari-penjara-terkait-kasus-cpns-bodong-V0SHsS2RQG.jpg
Anak Nia Daniaty, Olivia Nathania Bebas dari Penjara Terkait Kasus CPNS Bodong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938059/korban-penipuan-cpns-bodong-olivia-nathania-sujud-syukur-gugatannya-dikabulkan-dlkO3jC1bu.jpg
Korban Penipuan CPNS Bodong Olivia Nathania Sujud Syukur Gugatannya Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/33/2896036/nia-daniaty-digugat-rp8-1-miliar-oleh-179-korban-kasus-cpns-bodong-MIpU72YZpH.jpg
Nia Daniaty Digugat Rp8,1 Miliar oleh 179 Korban Kasus CPNS Bodong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement