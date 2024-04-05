Reaksi Nia Daniaty saat Farhat Abbas Ngeluh Capek Urus Anak Sakit 2 Hari

Nia Daniaty ungkap reaksi saat Farhat Abbas mengelh capek urus anak yang sakit (Foto: Instagram/niadaniatynew)

JAKARTA - Nia Daniaty mengatakan bahwa Farhat Abbas beberapa waktu lalu pergi ke Amerika Serikat. Kepergian pengacara 47 tahun itu diketahui lantaran dirinya mendengar kabar bahwa anaknya, Muhammad Angga Hadi Farhat, jatuh sakit.

Sebelumnya, Nia mengaku sudah terlebih dahulu datang ke Amerika dan menjenguk putranya. Namun, ia justru panik lantaran melihat kondisi putranya.

Tak ingin panik sendirian, pelantun Gelas Gelas Kaca ini pun meminta kakaknya untuk menghubungi Farhat agar datang ke Amerika untuk menjenguk anaknya.

"Awalnya saya juga nggak tahu (sakit) apa. Dia harus banyak istirahat mungkin kecapekan waktu sekolahnya, kangen sama saya nggak sampai-sampai, segala macam. Sampai di sana panik sendirian. Harus bagaimana ini? Untung banyak teman saya di sana banyak bantuin ke sana, ke mari, bantuin," ungkap Nia Daniaty dalam acara Rumpi: No Secret.

"Namanya seorang ibu tetap aja kestresan itu datang kalau ada apa-apa saya sendirian. Mau tidak mau saya bilang sama kakak saya, 'Tolong bilangin deh supaya Bapaknya jenguk Angga'," lanjutnya.

Tak butuh waktu lama, Farhat pun akhirnya datang menjenguk sang anak. Lantaran sudah tak lagi berstatus sebagai suami istri, Nia pun meminta putranya untuk tinggal bersama sang ayah di Hotel.

Menariknya, Farhat mengeluh meski baru dua hari mengurus anaknya yang sakit.

"Jadi saya sengaja karena bapaknya tinggal di hotel, saya suruh anak saya tinggal sama bapaknya. Kalau saya kan nggak (tinggal bareng), beda. Terus baru berapa hari, dua hari dia sudah ampun-ampun nggak bisa urusin anak," ujar Nia Daniaty sambil tertawa.