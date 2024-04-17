JAKARTA - Anak Nia Daniaty, Olivia Nathania bebas setelah menjalani masa tahanan akibat tersangkut kasus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bodong.
Kabar bebasnya Olivia Nathania disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Susanti Agustina saat dikonfirmasi pada Selasa (16/4/2024).
"Betul sudah bebas," ujar Susanti Agustina kepada awak media.
Terkait bebasnya Olivia Nathania, sebelumnya sempat disinggung oleh Farhat Abbas, mantan suami Nia Daniaty. Dia juga menyebut bahwa kondisi Olivia Nathania setelah bebas dari penjara lebih baik. Farhat Abbas pun menarik napas lega.
"Berarti hari ini Oi lebih baik dibandingkan hari lalu. Biasa-biasa saja (hubungan kami). Cerita singkat saja paling tentang: Ada beberapa orang yang saya kenal di dalam (penjara)," ungkap Farhat Abbas dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.
Sebagaimana diketahui, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada Rabu (13/12/2023) beragenda putusan perdata, atas kasus penipuan CPNS bodong senilai Rp8,1 miliar.