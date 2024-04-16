Kondisi Terkini Tukul Arwana, Mulai Rutin Jalani Terapi

JAKARTA - Tukul Arwana sejauh ini semakin membaik, ketika sebelumnya sempat mengalami pendarahan otak tahun 2021. Hal itu diungkap oleh anak sulung Tukul, Ega Prayudi.

Ega mengatakan saat ini dirinya masih berada di luar kota karena tugasnya sebagai seorang polisi. Namun demikian sebagai anak, dirinya tetap memantau kondisi ayahnya kini berada di Jakarta.

"Informasi dari orang rumah di Jakarta kondisinya (Tukul) Alhamdulillah baik-baik," ujar Ega melalui pesan singkat pada Selasa (16/4/2024).

Dia menerangkan untuk memulihkan kondisi ayahnya, Tukul rutin menjalani terapi untuk mempercepat pemulihannya diantaranya terapi wicara, fisioterapi yang dilakukan tiap minggu.

"Untuk terapi masih kok," ucap Ega secara singkat.

Ega meminta doa agar Tukul bisa lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sediakala. Karena belakangan ini, pria bernama asli H. Riyanto ini fokus pada kesehatannya.

"Mohon doanya saja ya mba. Semoga ayah segera pulih kembali," pungkasnya.

