Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Tukul Arwana, Mulai Rutin Jalani Terapi

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |00:01 WIB
Kondisi Terkini Tukul Arwana, Mulai Rutin Jalani Terapi
Kondisi terkini Tukul Arwana (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Tukul Arwana sejauh ini semakin membaik, ketika sebelumnya sempat mengalami pendarahan otak tahun 2021. Hal itu diungkap oleh anak sulung Tukul, Ega Prayudi.

Ega mengatakan saat ini dirinya masih berada di luar kota karena tugasnya sebagai seorang polisi. Namun demikian sebagai anak, dirinya tetap memantau kondisi ayahnya kini berada di Jakarta.

"Informasi dari orang rumah di Jakarta kondisinya (Tukul) Alhamdulillah baik-baik," ujar Ega melalui pesan singkat pada Selasa (16/4/2024).

Dia menerangkan untuk memulihkan kondisi ayahnya, Tukul rutin menjalani terapi untuk mempercepat pemulihannya diantaranya terapi wicara, fisioterapi yang dilakukan tiap minggu.

"Untuk terapi masih kok," ucap Ega secara singkat.

Ega meminta doa agar Tukul bisa lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sediakala. Karena belakangan ini, pria bernama asli H. Riyanto ini fokus pada kesehatannya.

"Mohon doanya saja ya mba. Semoga ayah segera pulih kembali," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178406/tukul_arwana-ps8F_large.jpg
Ultah ke-62, Wajah Awet Muda Tukul Arwana Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021225/tukul-arwana-sempat-jatuh-tergeletak-sebelum-ketahuan-pecah-pembuluh-darah-di-kepala-pa7CRLSvGC.jpg
Tukul Arwana Sempat Jatuh Tergeletak Sebelum Ketahuan Pecah Pembuluh Darah di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016791/tampil-perdana-di-televisi-tukul-arwana-ternyata-diundang-oleh-raffi-ahmad-L0c13MgW8X.jpg
Tampil Perdana di Televisi, Tukul Arwana Ternyata Diundang oleh Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016921/tukul-arwana-tampil-perdana-di-televisi-anak-alhamdulillah-kondisinya-sudah-baik-SBUSW3NB9c.jpg
Tukul Arwana Tampil Perdana di Televisi, Anak: Alhamdulillah Kondisinya Sudah Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016757/vega-darwanti-ucap-syukur-bisa-bertemu-lagi-dengan-tukul-arwana-di-program-tv-jTm4zJwCdv.jpg
Vega Darwanti Ucap Syukur Bisa Bertemu Lagi dengan Tukul Arwana di Program TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016639/tukul-arwana-kembali-ke-layar-kaca-tersenyum-lepas-bersama-raffi-ahmad-aj8bXDgDoS.jpg
Tukul Arwana Kembali ke Layar Kaca, Tersenyum Lepas Bersama Raffi Ahmad
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement