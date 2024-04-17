Chef Arnold Poernomo dan Codeblu Siap Baku Hantam di Ring Tinju

JAKARTA - Holywings Sport Show (HSS) series 5 kembali digelar di Indonesia Arena di kompleks Glora Bung Karno (GBK) pada Minggu (21/4/2024) dengan mengusung ambisi mengembalikan kejayaan tinju Tanah Air.

Gelaran HSS series 5 merupakan rangkaian dari sebelum-sebelumnya sukses digelar di berbagai kota di Tanah Air.

Ivan Tanjaya selaku Co-founder HW Group sekaligus promotor HSS mengatakan kalau dirinya berkomitmen mengembalikan kejayaan tinju Tanah Air lewat gelaran HSS Series 5 di Indonesia Arena.

"Olahraga tinju di Indonesia sekarang sangat berat bila dibandingkan dengan olahraga lain. Tidak sedikit petinju yang sampai meninggal di atas ring," ungkap Ivan konferensi pers di The H Club SCBD di kawasan SCBD Jakarta Pusat Rabu (17/4/2024).

"Ada juga yang cacat, dan yang sangat menyedihkan, sampai sekarang tidak banyak yang menghargai olahraga ini," lanjut dia.

Dengan mengadakan HSS Series 5 tersebut, Ivan berharap pencinta tinju di Tanah Air dapat menikmati sekaligus menghargai olahraga tinju tersebut. Apalagi olahraga tinju belakangan ini sedikit mengalami kemunduran.

"Hal ini benar-benar membuat Holywings Group terpanggil. Kami ingin membuktikan bahwa olahraga tinju ini olahraga yang benar-benar bisa dinikmati dan dihargai," jelas Ivan.

"Jadi, saya buat (acara tinju) yang bisa diterima semua kalangan, bukan hanya pecinta tinju, tetapi semuanya. Kami mau buktikan olahraga ini sangat entertaining," tambahnya.

Lebih lanjut, Ivan juga mengatakan bahwa HSS Series 5 ini akan menghadirkan sejumlah fighter selebritis terbaru. Salah satunya Chef Arnold Poernomo akan bertanding melawan kritikus makanan Codeblu.

"Di HSS 5 ini kembali kita adakan pertandingan selebritas, selebgram, dan influencer. Chef Arnold jadi main card pertandingan selebritas kita dan dia bersedia untuk tidak dibayar oleh HSS. Dia akan bertanding melawan kritikus makanan andal Codeblu," pungkasnya.

