Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chef Arnold Poernomo dan Codeblu Siap Baku Hantam di Ring Tinju

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |01:02 WIB
Chef Arnold Poernomo dan Codeblu Siap Baku Hantam di Ring Tinju
Chef Arnold Poernomo dan Codeblu baku hantam di ring tinju (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Holywings Sport Show (HSS) series 5 kembali digelar di Indonesia Arena di kompleks Glora Bung Karno (GBK) pada Minggu (21/4/2024) dengan mengusung ambisi mengembalikan kejayaan tinju Tanah Air.

Gelaran HSS series 5 merupakan rangkaian dari sebelum-sebelumnya sukses digelar di berbagai kota di Tanah Air.

Ivan Tanjaya selaku Co-founder HW Group sekaligus promotor HSS mengatakan kalau dirinya berkomitmen mengembalikan kejayaan tinju Tanah Air lewat gelaran HSS Series 5 di Indonesia Arena.

HSS Series 5, Chef Arnold Poernomo vs Codeblu di Ring Tinju

"Olahraga tinju di Indonesia sekarang sangat berat bila dibandingkan dengan olahraga lain. Tidak sedikit petinju yang sampai meninggal di atas ring," ungkap Ivan konferensi pers di The H Club SCBD di kawasan SCBD Jakarta Pusat Rabu (17/4/2024).

"Ada juga yang cacat, dan yang sangat menyedihkan, sampai sekarang tidak banyak yang menghargai olahraga ini," lanjut dia.

Dengan mengadakan HSS Series 5 tersebut, Ivan berharap pencinta tinju di Tanah Air dapat menikmati sekaligus menghargai olahraga tinju tersebut. Apalagi olahraga tinju belakangan ini sedikit mengalami kemunduran.

"Hal ini benar-benar membuat Holywings Group terpanggil. Kami ingin membuktikan bahwa olahraga tinju ini olahraga yang benar-benar bisa dinikmati dan dihargai," jelas Ivan.

"Jadi, saya buat (acara tinju) yang bisa diterima semua kalangan, bukan hanya pecinta tinju, tetapi semuanya. Kami mau buktikan olahraga ini sangat entertaining," tambahnya.

Lebih lanjut, Ivan juga mengatakan bahwa HSS Series 5 ini akan menghadirkan sejumlah fighter selebritis terbaru. Salah satunya Chef Arnold Poernomo akan bertanding melawan kritikus makanan Codeblu.

"Di HSS 5 ini kembali kita adakan pertandingan selebritas, selebgram, dan influencer. Chef Arnold jadi main card pertandingan selebritas kita dan dia bersedia untuk tidak dibayar oleh HSS. Dia akan bertanding melawan kritikus makanan andal Codeblu," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2998873/intip-momen-chef-arnold-kalah-tko-dari-codeblu-rUJlpH15NN.jpg
Intip Momen Chef Arnold Kalah TKO dari Codeblu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2998870/kalah-tinju-chef-arnold-ucapkan-selamat-atas-kemenangan-codeblu-flxZjXJgmk.jpg
Kalah Tinju, Chef Arnold Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Codeblu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997388/chef-arnold-poernomo-turun-12-kilogram-jelang-tinju-lawan-codeblu-vDTtVsQueb.jpg
Chef Arnold Poernomo Turun 12 Kilogram Jelang Tinju Lawan Codeblu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997349/tinju-lawan-codeblu-chef-arnold-fokus-latihan-dua-bulan-penuh-MhMI7mdwvg.jpg
Tinju Lawan Codeblu, Chef Arnold Fokus Latihan Dua Bulan Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/33/2889306/kata-chef-arnold-soal-ramainya-review-jujur-warung-nyak-kopsah-EIoBxsmEmK.jpg
Kata Chef Arnold soal Ramainya Review Jujur Warung Nyak Kopsah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/05/33/2740757/akui-sebagai-king-lato-lato-chef-arnold-poernomo-ungkap-orang-yang-mengajarinya-6IWxx9MC1r.jpg
Akui sebagai King Lato-lato, Chef Arnold Poernomo Ungkap Orang yang Mengajarinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement