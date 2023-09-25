Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Chef Arnold soal Ramainya Review Jujur Warung Nyak Kopsah

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |15:06 WIB
Kata Chef Arnold soal Ramainya Review Jujur Warung Nyak Kopsah
Chef Arnold soal ramainya review jujur di warung Nyak Kopsah (Foto: IG Arnold)
A
A
A

JAKARTA - Ulasan jujur dari food vlogger Aa Juju terhadap Warung Nyak Kopsah menjadi perbincangan publik. Pemilik Warung Nyak Kopsah alias Madun tidak terima, keterlibatan Farida Nurhan yang membelanya, sampai review negatif versi Codeblu.

Chef Arnold Poernomo pun ikut buka suara soal konflik tersebut. Ia memberikan tanggapan soal review buruk yang diberikan food vlogger

"Cuma mau bilang, review tempat makan secara jujur itu tidak apa-apa kalo konstruktif," kata Arnold, dikutip pada Senin (25/9/2023).

Kata Chef Arnold soal Ramainya Review Jujur Warung Nyak Kopsah

Chef Arnold Poernomo bahkan tidak mempermasalahkan jika ada yang berani memberikan ulasan buruk atau bad review. Hanya saja, komentar pedas pun harus diiringi solusi untuk para pelaku usaha.

"Bad review gpp tapi kasih masukan dan solusi, kalau tempatnya kurang ya bisa kasih masukan ke ownernya dan review lagi apa sudah diperbaiki atau belum," lanjutnya.

Juri Masterchef Indonesia itu merasa ada kalanya tidak ada batas yang jelas antara menghina suatu makanan atau produk dengan mengulas secara jujur.

"Review jujur dengan hinaan kadang agak tipis garisnya," tutur Chef Arnold

Kendati demikian, memberikan komentar sejujur-jujurnya dianggap Arnold sebagai hak dari customer.

Halaman:
1 2
