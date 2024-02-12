Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Kocak Chef Arnold saat Chef Juna Cekcok dengan Sopir Truk

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |17:11 WIB
Respons Kocak Chef Arnold saat Chef Juna Cekcok dengan Sopir Truk
Respons kocak Chef Arnold saat Chef Juna cekcok dengan sopir truk (Foto: Ist)
JAKARTA - Chef Juna saat ini sedang menjadi perbincangan hangat publik. Namanya pun menjadi trending di media sosial X. Hal ini bermula dari tersebarnya video Chef Juna yang cekcok dengan sopir truk di gerbang pintu tol.

Video ini pun memancing reaksi netizen termasuk rekan Chef Juna, Chef Arnold. Juri Masterchef Indonesia itu tampaknya telah menyaksikan video tersebut dan menuliskan cuitan kocak.

Respons Kocak Chef Arnold Saat Chef Juna Cekcok dengan Sopir Truk

Chef Arnold berseloroh mengenai sikap Chef Juna yang terlihat lebih sabar. Chef Arnold menyebut jika sopir truk itu masih beruntung lantaran bertemu dengan Chef Juna di waktu saat ini.

"Percayalah dan bersyukurlah bang supir truk ketemu Chef Juna zaman now, jauh lebih sabar now," tulis Chef Arnold dikutip dari cuitan di akun X pribadinya @arnoldpoernomo, Selasa (12/2/2024).

Pasalnya dulu Chef Juna dikenal sebagai juri masterchef yang sangat galak. Berbeda dengan saat ini yang lebih sabar.

"Kalau aman dulu rasanya beda ceritanya," tutupnya

Dalam video tersebut Chef Juna terlihat tengah adu mulut dengan sopir truk di gerbang pintu tol. Mengenakan kemeja flanel hitam putih, Chef Juna terlihat turun untuk menyatroni sang sopir yang diduga menyerempet mobil yang dikendarainya.

"Lo mau nyerempet gue tadi," kata Chef Juna dengan nada tinggi.

"Nyerempet gak? timpal sang sopir truk, sambil merekam wajah Chef Juna.

Juri MasterChef Indonesia itu tersulut emosi karena perilaku sang sopir hingga ia melontarkan kata-kata kasar.

"Ya tadi gue tegur baik-baik, lo ngehe!" hardik Chef Juna.

