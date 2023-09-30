Berkasus dengan Farida Nurhan, Tarif Endorse Codeblu Capai Ratusan Juta

JAKARTA - Food reviewer Codeblu tak menampik ada keuntungan di balik perseteruannya dengan Farida Nurhan. Dia mengaku, kebanjiran endorsement dengan honor yang melambung hingga menyentuh Rp100 juta.

"Jadi karena viral, (honor endorsement) semakin gede. Ini tadi ada yang nawarin lagi. Sekarang gue enggak mau kalau honor di bawah Rp100 juta," katanya dalam podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 27 September 2023.

BACA JUGA: Codeblu Bersedia Cabut Laporan Atas Farida Nurhan dengan Satu Syarat

Meski kebanjiran job dengan honor fantastis, namun Codeblu memastikan tidak akan menghilangkan ciri khasnya yang dikenal memberi review jujur dan kritik pedas dalam makanan dan restoran yang didatanginya.

"Untuk apa juga terima bayaran Rp100 juta tapi harus berbohong kan? Gue hanya akan terima review jujur. Kalau harus bohong, gue enggak mau terima," katanya menambahkan.

Perseteruan Codeblu dan Farida Nurhan bermula dari review warung makan Nyak Kopsah milik Bang Madun yang diunggah pria bernama asli William Anderson itu di TikTok. Farida tak terima dengan kritik pedas Codeblu yang dinilainya menjatuhkan UMKM.

Sebagai balasan dari review tersebut, food vlogger yang akrab disapa Omay itu mengunggah sebuah video yang membongkar kehidupan pribadi Codeblu. Tak hanya membocorkan nama aslinya, dia juga menyebut pria itu sebagai penculik.

Farida kemudian menghapus video itu. Namun Codeblu yang tak terima dengan unggahan tersebut pun melaporkan ibu satu anak tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, pada 25 September 2023.