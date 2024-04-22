Advertisement
Kalah Tinju, Chef Arnold Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Codeblu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:37 WIB
Kalah Tinju, Chef Arnold Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Codeblu
Chef Arnold kalah dari Codeblu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Chef Arnold ternyata harus mengakui keunggulan Codeblu dalam ajang tinju HSS 5 Jakarta di Indonesia Arena GBK Senayan, Minggu (21/4/2024). Pasalnya, Codeblu berhasil menang KO atas Chef Arnold dalam duel tersebut.

Tak lama berselang usai kekalahannya, Chef Arnold pun langsung mengucapkan selamat atas pencapaian Codeblu yang berhasil mengalahkannya di ronde ketiga. Dia juga meminta maaf karena belum berhasil mempersembahkan kemenangan.

"Sorry guys. Congrats Codeblu," ujar Chef Arnold dikutip dari cuitan di akun X pribadinya @arnoldpoernomo, Senin (22/4/2024).

Chef Arnold berjiwa besar untuk mengakui keunggulan rivalnya itu. Bahkan, dia juga mengucapkan selamat atas kehamilan istri Codeblu dan mendoakan agar sehat sampai persalinan.

"Thank you semuanya. Humbled by my lost and always keep going. Congrats Codeblu winning dan juga babynya sehat sampai lahiran," ujarnya.

Chef Arnold bahkan masih sempat membalas candaan salah satu akun yang menyandingkan foto dirinya saat terkapar dan tak bisa bangkit lagi dengan foto karakter spongebob dengan kondisi terkapar seperti dirinya. Alih-alih emosi, Chef Arnold justru membalasnya dengan kembali melempar candaan.

"Ngantuk bos," balas Chef Arnold.

Sebagaimana diketahui, Codeblu berhasil menang KO atas Chef Arnold dalam duel tersebut di ronde ketiga. Padahal, dominasi Chef Arnold sudah mulai terlihat pada ronde kedua saat berhasil memukul jatuh Codeblu hingga tumbang dua kali.

