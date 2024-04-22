Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Chef Arnold Kalah TKO dari Codeblu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:42 WIB
Intip Momen Chef Arnold Kalah TKO dari Codeblu
Chef Arnold kalah dari Codeblu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Duel tinju dalam ajang HSS 5 Jakarta di Indonesia Arena GBK Senayan, Minggu (21/4/2024) yang mempertemukan Chef Arnold vs Codeblu. Chef Arhold pun harus mengakui keunggulan rivalnya hingga Codeblu berhasil menang TKO atas Chef Arnold dalam duel tersebut.

Padahal, dominasi Chef Arnold sudah mulai terlihat pada ronde kedua saat berhasil memukul jatuh Codeblu hingga tumbang dua kali.

Intip Momen Chef Arnold Kalah TKO dari Codeblu

Namun, Codeblu ternyata berhasil mengembalikan keadaan di ronde ketiga. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok @hwsportshow, Chef Arnold tampak mendapat tinju telak pada bagian rahang.

Pukulan telak ini menumbangkan Chef Arnold hingga tak dapat melanjutkan pertandingan. Dia terkapar di atas ring. Wasit pun memutuskan menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan K.O pada Codeblu.

Chef Arnold pun menerima kekalahannya dengan lapang dada. Dia mengaku telah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya mengucapkan selamat atas kemenangan Codeblu.

"Hei, its okay. Its not my luck, its all good. I did my best, jadi congratulations ya," ujar Chef Arnold sembari menyalami Codeblu.

 BACA JUGA:

