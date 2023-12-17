Olivia Nathania Terseret Kasus Penipuan CPNS Bodong, Farhat Abbas: Pemberi Uang Harus Dihukum!

JAKARTA - Farhat Abbas siap membela Olivia Nathania anaknya dan Nia Daniaty yang tersangkut kasus penipuan CPNS bodong senilai Rp8,1 miliar dengan korban 179 orang.

Keputusan membela Olivia Nathania dan Nia Daniaty tidak terlepas adanya kejanggalan di dalam perkara ini. Baginya, anak dan mantan istrinya ikut terseret di perkara ini.

"Seharusnya orang-orang ditipu Olivia Nathania dihukum juga, karena mereka mau nyogok (pemberi uang-red), mau jadi pegawai negeri. Apa pantas jadi pengawai negeri seperti itu? sudah cukup minta ganti rugi dan sekarang Oi di penjara," ujar Farhat Abbas di YouTube Intens Investigasi, Minggu (17/12/2023).

"Syukurlah kalian enggak dipenjara jadi saya akan membela Nia Daniaty," sambung dia.

Bahkan sebagai praktisi hukum, Farhat Abbas mengatakan siapapun nanti ditunjuk oleh Olivia Nathania dan Nia Daniaty sebagai kuasa hukumnya.