Ternyata, Ide Cerita Arab Maklum 2 Terinspirasi dari Pengalaman Usama Harbatah

JAKARTA - Yustin Anugrah, produser Arab Maklum 2 mengatakan, ide awal cerita series tersebut diambil berdasarkan pengalaman pribadi salah satu cast-nya, Usamah Harbatah. Ide cerita muncul dari hasil obrolan usai menggarap series Bad Parenting.

"Ternyata, banyak hal menarik yang bisa diangkat dari kebudayaan orang keturunan Arab yang tinggal di Indonesia," ungkap sang produser kepada tim Vision+.

Usamah Harbatah merupakan salah satu pemain utama series Arab Maklum yang merupakan keturunan Arab. Maka ketika dia bercerita tentang pengalamannya menjadi keturunan Arab, Yustin yakin, series tersebut relate dengan penonton.

Series Arab Maklum 2 akan melanjutkan kisah keluarga Abah Mahmud yang berlibur ke Bali. Perjalanan mereka di Pulau Dewata tersebut akan diwarnai berbagai aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

Usama beradu akting dengan Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Aci Resti, Ananta Rispo, Avi Basalamah, Martin Anugrah, Kinaryosih, Edric Tjandra, dan Patricia Gouw dalam Arab Maklum 2.

Series ini akan memulai masa tayangnya di Vision+, pada 26 April mendatang.

