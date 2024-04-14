Sisi Unik Abah Mahmud dalam Series Arab Maklum 2

JAKARTA – Usama Harbatah mengungkapkan sisi lain dari Abah Mahmud, karakter yang dilakoninya dalam series terbaru Vision+, Arab Maklum 2. Dia mengaku, tak ada perbedaan signifikan dalam karakter yang diperankannya.

"Masih seperti Season 1, Abah Mahmud masih takut sama istrinya, Umi Laela. Tapi, di depan teman-temannya, dia berusaha memperlihatkan imej sebagai pria yang tegas," ujarnya kepada tim Vision+.

Bersetting di Bali, Usama mengatakan, akan ada lebih banyak konflik dalam Arab Maklum 2. Keluarga Abah Mahmud akan menemukan banyak benturan budaya saat memutuskan liburan ke Pulau Dewata.

Namun benturan-benturan yang dirasakan Abah Mahmud dan keluarganya tersebut akan mendatangkan banyak kejadian unik dan lucu. Selain beberapa karakter lama, serial ini juga menghadirkan beberapa karakter baru yang akan membuat cerita lebih menarik.