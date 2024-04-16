Sakura LE SSERAFIM Tanggapi Kritik Atas Penampilannya di Coachella 2024

SEOUL - Sakura LE SSERAFIM memberikan tanggapan terkait penampilan grupnya di ajang Coachella 2024 yang menuai kritik pedas publik Korea Selatan. Lewat Weverse, dia mengungkapkan rasanya tampil di sebuah panggung prestisius.

Idol asal Jepang tersebut mengaku, hanya berharap agar orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan musik LE SSERAFIM di ajang tersebut bisa menikmati penampilan mereka.

“Aku belajar banyak dari masa persiapan hingga Hari-H pertunjukan Coachella. Apa sebenarnya yang kuinginkan saat berdiri di atas panggung?” katanya membuka unggahan tersebut dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (16/4/2024).

Sakura kemudian menambahkan, “Apakah aku harus menampilkan imej yang sempurna? Atau sekadar menghibur penonton? Atau, apakah aku harus tampil tanpa celah dan satupun kesalahan?”

Idol 26 tahun tersebut menyadari, standar setiap orang berbeda satu sama lain, tergantung jenis panggung yang mereka inginkan. Namun bagi Sakura, dia ingin menciptakan panggung yang bisa dinikmati semua orang.

“Bahkan untuk mereka yang tak mengenal karya-karya LE SSERAFIM. Sehingga, mereka bisa bersenang-senang! Aku ingin menciptakan panggung yang membuat mereka merasa bahwa itu adalah momen tak terlupakan,” katanya.

Keinginan itu, menurut Sakura terwujud di hari mereka tampil di Coachella. Dia merasa puas karena mampu menyuguhkan penampilan terbaik di panggung festival musik raksasa di Amerika Serikat itu.

Dalam tulisan tersebut, sang idol juga menanggapi kritik publik atas kualitas vokalnya. Dia menilai, pandangan publik tentang penampilannya bisa sangat bervariasi. Namun dia yakin, LE SSERAFIM sudah memberikan penampilan terbaik.