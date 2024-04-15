Ketika Sandra Dewi Disindir Teman Lama soal Kasus Korupsi Sang Suami

Sandra Dewi disindir teman lama soal kasus korupsi sang suami. (Foto: Instagram/@sandradewi88)

JAKARTA - Kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi masih menyita perhatian publik. Tak hanya masyarakat biasa, beberapa artis yang dulu pernah mengenal sang artis pun turut melontarkan sindiran.

Salah satu sindiran itu datang dari Adhi Pawitra, aktor yang pernah terlibat satu proyek dengan Sandra Dewi, pada 2010. Lewat video yang diunggahnya di TikTok, bintang film Selimut Berdarah itu memamerkan kebersamaannya dengan sang aktris.

Menariknya, Adhi menulis caption menggelitik untuk membandingkan transformasi dirinya dengan Sandra Dewi. Sang aktor tampak menyebut sang aktris sebagai ‘pengusaha timah’ sukses.

Alih-alih sukses seperti temannya, Adhi Pawitra justri menjuluki dirinya sebagai manusia timah (manusia silver). “Tahun 2010 kerja bareng. Sandra Dewi sekarang jadi pengusaha timah. Adhi Pawitra jadi manusia timah. Sama-sama timah kok,” ujarnya.