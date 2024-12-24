Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah

Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah (Foto: IG Sandra Dewi)

JAKARTA - Biodata dan agama Harvey Moeis, suami Sandra Dewi banyak dicari usai dirinya divonis 6,5 tahun penjara atas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Pada 23 Desember lalu, pengadilan resmi menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis. Tuntutan yang semula 12 tahun itu diringankan karena sikap sopan Harvey selama persidangan dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp210 miliar.

Sebelumnya, pada Juli 2024, suami Sandra Dewi ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk, yang berlangsung sejak 2015. Harvey diduga menerima aliran dana sebesar Rp420 miliar dari hasil korupsi tersebut.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis pun menuai banyak kritikan dari banyak pihak, sebab dianggap tak sebanding dengan jumlah uang yang dikorupsi. Tak sedikit pula yang mulai mencari tahu latar belakang dari sosok Harvey Moeis.

Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara Terkait Kasus Timah

Biodata dan Agama Harvey Moeis

Harvey Moeis lahir pada 30 November 1985, saat ini usianya telah menginjak 39 tahun.

Lahir dari keluarga Katolik, Harvey Moeis diketahui memiliki darah Papua, Ambon, dan Makassar dari kedua orang tuanya, almarhum Hayong Moeis dan Irma Silviani. Tak sendiri, Ia juga memiliki 4 saudara lainnya.

Sebagai putra dari keluarga konglomerat, Harvey Moeis memiliki kemudahan dalam membangun karirnya sebagai pengusaha sukses di usia muda. Kesuksesannya di industri pertambangan sebagian besar merupakan kelanjutan dari warisan keluarga.

Pada tahun 2016, Harvey Moeis menikah dengan aktris tanah air, Sandra Dewi. Pernikahan mereka sempat menjadi viral karena mengusung tema Disney, sesuai dengan impian Sandra.

Acara pernikahan yang megah tersebut digelar di Cinderella’s Castle, Disneyland Tokyo, Jepang. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), turut menghadiri momen istimewa tersebut.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putra, Raphael Moeis dan Mikhael Moeis, yang usia keduanya hanya terpaut dua tahun.