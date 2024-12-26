Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?

JAKARTA - Foto-foto Harvey Moeis mendadak lenyap dari akun Instagram Sandra Dewi di tengah kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat suaminya. Hilangnya foto-foto kebersamaan mereka memicu spekulasi terkait kondisi rumah tangga pasangan ini.

Meski masih aktif di Instagram, unggahan Sandra Dewi kini didominasi oleh foto-fotonya sendiri, kebanyakan terkait endorsement. Terakhir, ia membagikan momen saat berada di Plaza Senayan pada 19 Maret 2024. Namun, foto-foto pernikahan mewah mereka di Disneyland Tokyo, Jepang, pada tahun 2016, yang dulu menjadi sorotan, kini juga tidak lagi ditemukan.

Sebelumnya, Sandra Dewi kerap membagikan potret kebersamaannya dengan Harvey dan kedua anak mereka. Namun, kini semua foto Harvey telah hilang tanpa penjelasan. Hingga saat ini, Sandra Dewi belum memberikan pernyataan terkait alasan di balik langkah tersebut.

Sementara itu, Harvey Moeis baru saja divonis 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi tata niaga timah. Ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang, terkait perannya sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara. Selain hukuman kurungan, Harvey diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Ia juga diperintahkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar untuk mengembalikan sebagian kerugian negara.

Selama proses persidangan, momen Sandra Dewi bertemu Harvey di pengadilan sering menjadi sorotan. Bahkan, ia sempat terlihat memeluk erat suaminya, seolah menunjukkan bahwa rumah tangga mereka tetap harmonis meski dilanda masalah berat.