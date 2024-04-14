Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pria yang Pernah Dekat dengan Sandra Dewi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |10:05 WIB
5 Pria yang Pernah Dekat dengan Sandra Dewi
Pria yang pernah dekat dengan Sandra Dewi (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi sempat dekat dengan beberapa pria sebelum menikah dengan Harvey Moeis.

Diketahui, Sandara Dewi merupakan satu dari sekian banyak artis Indonesia yang memiliki paras cantik. Bahkan wajah cantiknya sempat membuat rekan artis terpikat, seperti Boy William dan Sule.

Sedikitnya ada lima orang pria yang sempat memiliki hubungan dekat dengan Sandra Dewi. Ada yang sampai jadian, tetapi beberapa juga hanya memiliki kedekatan sebagai sahabat.

Berikut, deretan pria yang pernah dekat dengan Sandra Dewi:

1. Delon Thamrin

Delon Thamrin

Sandra Dewi sempat menjalin kedekatan dengan penyanyi Delon Thamrin. Bahkan Delon pun mengakui jika dia pernah naksir dengan sosok artis asal Bangka Belitung tersebut.

Akan tetapi, makin lama Delon dan Sandra pun merasa lebih nyaman jika berteman. Bahkan hubungan persahabatan mereka masih erat hingga saat ini.

2. Donnie Sibarani

Donnie Sibarani

Mantan vokalis Ada Band, Donnie Sibarani, sempat memiliki hubungan dekat dengan Sandra Dewi. Bahkan mereka sempat digosipkan berpacaran beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, keduanya membantah jika kedekatan mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekedar sahabat dan rekan kerja.

3. Reino Barack

Reino Barack

Suami dari Syahrini, Reino Barack sempat menjalin hubungan asmara dengan Sandra Dewi. Meski berbeda keyakinan, pria yang juga pernah pacaran dengan Luna Maya ini mampu untuk membuat intang film Quickie Express ini takluk.

Sayangnya, hubungan mereka berakhir lantaran tidak menemukan solusi di tengah perbedaan agama yang mereka anut.

Halaman:
1 2
