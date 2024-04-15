Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Ammar Zoni Jalani Lebaran di Rutan Salemba Diungkap Kuasa Hukum

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |15:45 WIB
Momen Ammar Zoni Jalani Lebaran di Rutan Salemba Diungkap Kuasa Hukum
Ammar Zoni jalani lebaran di Rutan Salemba (Foto: Instagram/ammarzoni)
JAKARTA - Ammar Zoni merayakan momen lebaran dari balik jeruji besi. Diketahui, mantan suami Irish Bella itu harus menjalani masa penahanan di Rutan Salemba, atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Terkait hal itu, kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias menyebut bahwa kliennya menjalani idul fitri bersama sejumlah narapidana lainnya. Bahkan ia juga sempat menjalani salat Ied hingga halal bihalal bersama.

"Dia salat Ied kemudian biasalah semacam halal bihalal dengan sesama tahanan namanya lebaran biasanya dikasih keleluasaan biasanya mereka kumpul gitu," ujar Jon Mathias saat dihubungi awak media pada Senin (15/4/2024).

Selain itu, Jon Mathias juga menerangkan, bahwa selama masa lebaran pihak rutan pun memberikan waktu bertamu sedikit lebih banyak dari waktu normal sebelumnya.

Ammar Zoni

Ammar Zoni jalani lebaran di Rutan Salemba (Foto: Instagram/ammarzoni)


Namun para tamu tentunya harus melewati proses permohonan terlebih dahulu kepada pihak Kejaksaan maupun kantor hukum mengurus kasus Ammar Zoni.

"Memang ada ketentuannya selama 3 hari itu dikasih orang bertamu 15 menit siapa saja tapi harus mengajukan dulu permohonan," ucap Jon Mathias.

"Jadi tiap yang mau jenguk ammar harus ada dulu surat pengantar dari kejaksaan dan biasanya jaksa harus berkoordinasi dengan PH apa tamu ini diperbolehkan atau tidak, berkoordinasi dengan PH atau dengan Ammar sendiri," tambahnya.

1 2
