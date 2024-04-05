Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Beri Penjelasan soal Nafkah Ammar Zoni untuk Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:35 WIB
Irish Bella Beri Penjelasan soal Nafkah Ammar Zoni untuk Anak
Irish Bella bicara soal nafkah Ammar Zoni untuk anak (Foto: Instagram @_irishbella_)
JAKARTA - Pihak Ammar Zoni sempat tak terima disebut hanya bisa memberikan nafkah dua anak sebesar Rp500 ribu. Hal itu membuat Ammar Zoni baru-baru ini menitipkan uangnya kepada sang sahabat agar bisa diputar, sehingga dirinya mampu menafkahi dua anaknya dengan nominal Rp10 juta per bulan, sama seperti bunyi putusan Pengadilan Agama Depok beberapa waktu lalu.

Terbaru, Irish Bella pun memberikan klarifikasi terkait nominal Rp500 ribu tersebut. Menurutnya, sebagai mantan istri yang menyadari bahwa Ammar kini tengah mendekam dibalik jeruji besi dan tak bisa mencari nafkah, ia mengaku rela apabila kedua buah hatinya hanya mendapat uang bulanan Rp500 ribu saja.

Hal yang paling penting bagi Irish Bella saat ini adalah bentuk tanggung jawab dari Ammar pada dua anaknya. Bukan besarnya nominal, mengingat kondisi sang mantan suami saat ini.

"Apakah benar Irish akhirnya, versi netizen ya, saking kesalnya, 'Ya sudah deh, semampunya sja deh, Rp500 ribu, Rp500 ribu deh," tanya Irfan Hakim dalam acara FYP.

Irish Bella

Irish Bella bicara soal nafkah Ammar Zoni untuk anak (Foto: Instagram @_irishbella_)

"Lebih tepatnya sih aku tidak pernah mempermasalahkan nominal, aku lebih lihatnya tanggung jawabnya. Berapapun, mau lebih dari apa yang diputuskan sidang ya Alhamdulillah," kata Irish Bella.

