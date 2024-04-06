Advertisement
Penampilan Ammar Zoni Jadi Sorotan, Adik: Mungkin Lupa Cukur

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |02:05 WIB
Penampilan Ammar Zoni bikin kaget (Foto: Okezone)
JAKARTA - Aditya Zoni akhirnya merespons jenggot lebat Ammar Zoni setelah tiga bulan lamanya menjalani masa tahanan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Diketahui, Ammar ditahan akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Ammar Zoni ditahan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di salah satu apartemen di kawasan BSD, Tangsel Rabu 14 Desember 2023.

Ammar diamankan dengan sejumlah alat bukti berupa 4 paket sabu total 3,46 gram, 1 paket daun ganja berat 1,32 gram, 1 kertas papir untuk konsumsi ganja, 1 timbangan elektronik, dan 1 unit HP.

"Kondisi Bang Ammar bisa dilihat kemarin itu mungkin lupa dicukur, disini saya nggak akan biarin Bang Ammar sendirian apapun juga dia Abang saya," ujar Aditya Zoni saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat belum lama ini.

Aditya mengatakan sebagai seorang adik, ia terus berusaha memberikan dukungan terhadap Ammar Zoni. Apalagi saat ini, pria berusia 30 tahun memang benar-benar sedih karena baru saja dicerai oleh istrinya, Irish Bella.

"Jadi emang kita sebagai adik-adik harus support Bang Ammar, mudah-mudahan besok atau hari Senin nanti saya akan datang ke tempat Bang Ammar untuk jenguk," jelas Aditya.

Lebih lanjut, suami Yasmine Ow ini menerangkan selama Ammar Zoni menjalani masa tahanan di balik jeruji besi, ia berusaha terus berkomunikasi melalui ponsel milik polisi.

"Kalau kita berhubungan terus Bang Ammar kan dikasih Hp ya, ada waktu-waktunya untuk ngabarin keluarga kalau emang nggak bisa dijenguk itu dikasih Hp. Jadi saya kesana lihat keadaan Bang ammar, saya juga nggak tau kenapa nggak dicukur jenggotnya," tutur Aditya Zoni.

