Ahn Bo Hyun Berburu Benda Pusaka dalam Drama God's Beads

SEOUL - Ahn Bo Hyun berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama sejarah terbaru JTBC, God’s Beads. Jika dia menerimanya, maka aktor Yumi’s Cells tersebut berpotensi adu akting dengan aktor senior, Lee Sung Min.

FN Entertainment selaku perwakilan Ahn Bo Hyun mengungkapkan, sang aktor mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut. Sementara agensi Lee Sung Min belum merilis keterangan apapun terkait keterlibatan artisnya dalam proyek tersebut.

Drama God’s Beads berkisah tentang persahabatan dan cinta sebuah tim ekspedisi yang berlayar untuk mencari benda pusaka dari negara mereka. Ahn Bo Hyun digaet untuk berperan sebagai Baek Gyeol, pemimpin ekspedisi tersebut.

Baek Gyeol merupakan putra dari Baek Cha Seung, Menteri Militer Kerajaan. Sementara Lee Sung Min dikabarkan mendapat peran sebagai Choi Koo, anggota tim ekspedisi pencari barang bersejarah dan suci negara.

Drama God’s Beads akan diproduksi oleh Celltrion Entertainment dengan Jung Hyun Min sebagai penulis skenario. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Jung Dae Yoon yang menggarap drama Reborn Rich dan She Was Pretty.*

