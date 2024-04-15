Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ahn Bo Hyun Berburu Benda Pusaka dalam Drama God's Beads

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |13:10 WIB
Ahn Bo Hyun Berburu Benda Pusaka dalam Drama <i>God's Beads</i>
Ahn Bo Hyun berburu benda pusaka dalam drama God's Beads. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Ahn Bo Hyun berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama sejarah terbaru JTBC, God’s Beads. Jika dia menerimanya, maka aktor Yumi’s Cells tersebut berpotensi adu akting dengan aktor senior, Lee Sung Min. 

FN Entertainment selaku perwakilan Ahn Bo Hyun mengungkapkan, sang aktor mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut. Sementara agensi Lee Sung Min belum merilis keterangan apapun terkait keterlibatan artisnya dalam proyek tersebut. 

Drama God’s Beads berkisah tentang persahabatan dan cinta sebuah tim ekspedisi yang berlayar untuk mencari benda pusaka dari negara mereka. Ahn Bo Hyun digaet untuk berperan sebagai Baek Gyeol, pemimpin ekspedisi tersebut. 

Baek Gyeol merupakan putra dari Baek Cha Seung, Menteri Militer Kerajaan. Sementara Lee Sung Min dikabarkan mendapat peran sebagai Choi Koo, anggota tim ekspedisi pencari barang bersejarah dan suci negara.

Ahn Bo Hyun dan Lee Sung Min berpotensi adu akting dalam drama sejarah God's Beads. (Foto: Instagram/@bohyunahn)

Drama God’s Beads akan diproduksi oleh Celltrion Entertainment dengan Jung Hyun Min sebagai penulis skenario. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Jung Dae Yoon yang menggarap drama Reborn Rich dan She Was Pretty.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/206/3178353/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-F7GY_large.jpg
Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023/dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172300/the_trauma_code-9GzU_large.jpg
Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167538/jun_ji_hyun_dan_lee_byung_hun-eNDY_large.jpg
Setelah 26 Tahun, Jun Ji Hyun dan Lee Byung Hun akan Reuni dalam Drama Koreans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/206/3161023/gong_myung_x_shin_hye_sun-xIra_large.jpg
Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/206/3152551/seo_hyun_jin_dan_yoo_yeon_seok-CoND_large.JPG
Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok Berpotensi Reuni dalam Drama Liar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement