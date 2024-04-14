Yunna Mercier Raih Penghargaan The Iconomics Sebagai Inspiring Women 2024 Bersama Iriana Jokowi

JAKARTA - Influencer Yunna Mercier mendapatkan penghargaan dari The Iconomics kategori Inspiring Women 2024. Acara penghargaan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 21 Maret 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan.

Sebanyak 20 perempuan hebat Indonesia dianugerahi The Iconomics sebagai Inspiring women. Selain Yunna Mercier, istri Presiden RI Ibu Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DPR RI Puan Maharani dan lainnya juga mendapatkan penghargaan tersebut.

Yunna Mercier sendiri tak hanya dikenal sebagai seorang influencer. Ia juga dikenal luas sebagai seorang pebisnis.

Ya, Yunna Mercier memiliki sebuah brand skincare bernama Animate yang sempat menorehkan prestasi mengagumkan usai menjadi best skincare series nomor 1 di sejumlah e-commerce. Berkat penjualannya yang membludak, nama sang founder Yunna Mercier mendadak menjadi sorotan publik berkat strateginya dalam menjalankan bisnis Animate.

Yunna Mercier raih penghargaan The Iconomics sebagai Inspiring Women (Foto: Ist)





Diketahui, brand skincare milik Yunna merupakan brand lokal yang baru saja rilis pada 2022. Meski baru dua tahun rilis, Animate sudah mampu menjadi skincare viral, salah satunya di TikTok.

Prestasi mengesankan bukan hanya diraih oleh brand skincare Animate saja, tetapi sang founder juga berhasil meraih prestasi bergengsi dengan dinobatkannya Yunna Mercier sebagai penerima penghargaan dari The Iconomics kategori Inspiring Women 2024.

Yunna Mercier mengungkapkan perasaan bahagianya, usai dirinya bisa dipercaya menerima penghargaan Inspiring Women 2024.

"Yang pasti saya bersyukur banget, karena Tuhan saya bisa ada di acara ini, bahkan nggak nyangka kalau saya, Yunna Mercier bisa sama-sama dapat penghargaan Inspiring Women dengan Ibu Iriana Jokowi juga Ibu Sri Mulyani. Nggak nyangka, tapi juga bahagia banget," ungkap Yunna Mercier.

Selain menjadi pemenang kategori Inspiring Women 2024, Yunna juga memenangkan best costume pada acara penghargaan Inspiring Women dan Best CEO 2024.

Lewat penghargaan tersebut, Yunna mengaku akan terus termotivasi untuk terus menularkan hal-hal positif serta memberikan inspirasi serta motivasi kepada semua perempuan di Indonesia.