Penjelasan Inul Daratista Usai Ziarah ke Makam Mertua Non Muslim yang Bikin Netizen Heboh

JAKARTA - Inul Daratista menjadi sorotan usai melakukan ziarah ke makam mertuanya yang non muslim. Terbaru, ia pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut, sekaligus menerangkan bahwa sosok mertua non muslim merupakan sesuatu sangat berarti bagi dirinya.

Bukan tanpa alasan, pasalnya mertuanya itu merupakan orang yang pertama kali memberikan izin saat menikah dengan Adam Suseno.

Restu itu diberikan mertua, lantaran melihat Inul dan Adam Suseno semakin mencintai satu sama lain dan bertekad kejenjang yang lebih serius.

"Ketika kemarin nyekar di makam mertua nonis, smua yg tdk tau pd menebak menerka2 siapa saya dan suami saya. Kisah kami sungguh ruwet dan indah tapi akhirnya bahagia," kata Inul Daratista dalam akun instagram miliknya @inul.d.

Inul Daratista beri penjelasan soal ziarah ke makam mertua non muslim (Foto: Instagram/inul.d)





"Kami saling mencintai dan mertua akhirnya mengizinkan untuk bersama BAHKAN setelah menikah sy diboyong koko adam kerumah," sambungnya.

Usai diboyong, Inul mengaku bahwa setiap hari dirinya selalu mendengarkan lagu-lagu mandarin dan juga lagu Gereja. Gara-gara itu pedangdut yang dikenal dengan goyang ngebor ini sampai hafal betul lagu-lagu tersebut.

Namun begitu, Inul mengatakan kalau ia selalu menghormati keyakinan satu sama lain dan menghargai setiap perbedaan.

"Bagi saya tidak!! Apakah dosa ?? bagi saya tidak itu karena iman kita beda dan kami saling menghormati, bahkan ketika mas adam lupa sholat mertua ngomel2 jgn sampai ga di imani apa yg udh jadi pilihannya," jelasnya lagi.

Selain itu, Inul juga mengatakan semasa mertuanya masih hidup, ia selalu diajarkan cara membuat kue hingga disuruh sekolah.