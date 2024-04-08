Inul Daratista Mudik ke Pasuruan, Langsung Bagi-Bagi THR ke Warga

JAKARTA - Inul Daratista menjadi salah satu artis tanah air yang tak ingin ketinggalan untuk mudik ke kampung halamannya saat momen Lebaran tiba. Kini, Inul beserta suami dan anaknya pun sudah mudik ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur.

Sesampainya di Pasuruan, Inul memanfaatkan momentum yang dirayakan satu tahun sekali ini dengan bagi-bagi Tunjangan Hari Raya atau THR kepada keluarga serta warga sekitar.

Dalam video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, halaman rumah Inul Daratista tampak dipenuhi segerombolan bapak-bapak yang sudah tak sabar menerima THR darinya. Inul telah menyiapkan bingkisan dalam kantong plastik berwarna merah serta setumpuk amplop berisi uang tunai di tangannya untuk dibagikan.

Melalui keterangan unggahannya, Inul mengungkap bahwa tradisi mudik setiap tahunnya dijadikan momentum untuk berbagi sebagai rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT.

"Inshaa Allah tiap tahun makin bertambah rezeki. Alhamdulillah tak kurang suatu apapun Allah ya Rabb. Semua dicukupkan dilebihkan. Mudik berbagi," tulis Inul Daratista dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @inul.d, Senin (8/4/2024).

Dalam video itu, penerima THR yang didominasi oleh bapak-bapak tampak berdesakan karena takut tak kebagian THR dan bingkisan dari Inul. Momen ini pun menuai beragam reaksi dari netizen. Salah satu netizen pun menyarankan cara pembagian agar berlangsung lebih tertib.

"Mba besok-besok lagi kasih tali atau benang gitu loh biar mereka bisa tertib ngantri gak semrawut gitu," komentar akun @mrs_d.sulis***.

Inul Daratista pun mengungkap bahwa cara yang terlihat di video telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Para penerima THR tak masalah harus berdesakan meski Inuk sudah menyiapkan kursi untuk mereka duduk.