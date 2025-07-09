Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |18:09 WIB
Inul Daratista <i>Spill</i> Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal
Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal (Foto: IG Inul)
JAKARTA Inul Daratista mengungkap biaya pengobatan sang suami, Adam Suseno, yang baru saja menjalani perawatan intensif. Kondisi Adam kini berangsur pulih, Inul tak menampik proses pemulihan membutuhkan perhatian ekstra dan biaya yang tak sedikit.

"Alhamdulillah Mas Adam sudah membaik, tinggal pemulihan aja. Tapi justru itu yang banyak, ada akupuntur, ada pijit, ada treatment, kemarin ada stem cell juga," ungkap Inul saat ditemui di kawasan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Bagi pelantun Masa Lalu itu, urusan biaya tak jadi soal jika menyangkut kesehatan orang terkasih. Terlebih, Adam selalu menjadi pendamping setia dalam setiap langkah kariernya.

Adam Suseno
Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal (Foto: IG Inul)

"Bagi aku, uang itu enggak ada nilainya kalau buat orang sakit, apalagi buat suami sendiri. Karena aku kerja ditemanin sama dia, jadi kalau buat dia, aku enggak hitung-hitungan," tuturnya.

Inul tak memungkiri nominal yang dikeluarkan terbilang besar. Ia ingin publik sadar kalau menjaga kesehatan jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan ketika sakit.

"Kalau buat harganya, ya mahal memang. Jadi biar orang tahu kalau sehat itu mahal, makanya jaga kesehatan. Mas Adam juga enggak ada masalah," tambahnya.

Tak hanya perawatan medis, Inul juga rela merogoh kocek dalam-dalam demi kenyamanan Adam saat pemulihan. Ia bahkan membeli sofa khusus dengan harga fantastis.

"(Harga sofanya) bukan Rp50 juta, tapi Rp150 juta," ungkap Inul blak-blakan.

Meski Adam sempat diperbolehkan pulang usai tindakan medis, kondisinya sempat memburuk karena efek bius.

"Malamnya langsung pulang, tapi entah efek dari bius atau apa, dia langsung muntah-muntah, pingsan lagi sampai dua hari. Bahkan sempat sember suaranya, karena kena pita suara juga," pungkas Inul.

 

