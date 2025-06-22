Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |06:32 WIB
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek (Foto: IG Inul)
JAKARTA Inul Daratista datang dengan kabar kurang menyenangkan. Suami tercinta, Adam Suseno, harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan saat membersihkan kolam ikan di rumah mereka.

Inul mengungkap kejadian tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @inul.id. Menurutnya, Adam mengalami luka cukup serius di bagian kaki akibat terkena batu karang tajam yang berada di dasar kolam.

“Ceritanya lagi nyemplung kolam ikan benerin apalah-apalah gitu. Aku masih tidur tadi, ART heboh semua. Tahu-tahu ruang tamu penuh darah segar berceceran, dianya wes pingsan,” tulis Inul, Minggu (22/6/2025).

Adam Suseno
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek (Foto: IG Inul)

Luka akibat benda tajam tersebut membuat pembuluh darah di kaki Adam sobek hingga mengeluarkan banyak darah. Akibatnya, pria yang identik dengan kumis lebat ini sempat kehilangan kesadaran dan langsung dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit terdekat.

Dalam unggahan yang dibagikan, tampak Adam terbaring lemah dengan mata terpejam di ranjang rumah sakit. Inul mengungkap sang suami masih belum sadarkan diri karena pengaruh obat bius yang diberikan tim medis.

“Ini gak bangun-bangun, bliur, pusing gak bisa melek, banyakan darah keluar. Bismillah, siap-siap dioperasi deh,” tulis Inul lagi.

Ibu satu anak ini pun memohon doa dari para penggemar dan kerabat agar proses operasi berjalan lancar dan suaminya bisa segera pulih.

“Mohon doanya yah, sayang-sayangnya aku,” tambahnya.

 

1 2
