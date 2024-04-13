Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Dewi Perssik Rayakan Lebaran di Pakistan Bareng Calon Suami

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |23:03 WIB
Alasan Dewi Perssik Rayakan Lebaran di Pakistan Bareng Calon Suami
Dewi Perssik lebaran bareng Rully di Pakistan (Foto: Ist)
JAKARTA - Dewi Perssik merayakan Hari Lebaran 2024 di Pakistan bersama sang ibunda dan calon suaminya, Rully.

Merayakan Lebaran di Pakistan menjadi pengalaman pertama bagi perempuan 38 tahun tersebut.

Adapun alasan Dewi Perssik Lebaran di Pakistan dikarenakan ia mendapat undangan untuk manggung di Pakistan.

Alasan Dewi Perssik Rayakan Lebaran di Pakistan Bareng Calon Suami

"Aku diundang sama ibu Konjen yaitu Ani Kuncoro, aku diundang beliau karena mas Rully kerja di Air Blue Pakistan, di maskapai Pakistan," kata Dewi Perssik saat dihubungi awak media.

"Kemudian teman-teman mas Rully beberapa pilot ada 10 orang, jadi mereka bilang ke ibu Konjen pasangan mas Rully itu Dewi Perssik," tambahnya.

Perempuan yang akrab disapa Depe itu bernyanyi di festival kuliner Indonesia saat open house.

"Ibu Konjen minta aku datang buat nyanyi di acara open house festival kuliner buat memperkenalkan kuliner Indonesia di sana. Dengan senang hati aku menyanggupi bisa, selain ketemu mas Rully, aku menghibur orang-orang kedutaan di Karachi Pakistan," ungkap Dewi Perssik.

