HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Ungkap Pengalaman Rayakan Idul Fitri Bareng Rully di Pakistan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |22:01 WIB
Dewi Perssik Ungkap Pengalaman Rayakan Idul Fitri Bareng Rully di Pakistan
Dewi Perssik lebaran bareng Rully di Pakistan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik merayakan idul fitri tahun 2024 ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebab ia merayakan bersama tunangannya, Rully di Pakistan.

Dia menyebut merayakan idul fitri di luar negeri merupakan pengalaman pertamanya. Ia merasakan perbedaan idul fitri di Pakistan dengan di Tanah Air.

 BACA JUGA:

"Kemudian kalau misalkan malam takbiran di Pakistan jarang dengar silaturahmi, kalau di Indonesia malam takbiran bisa keliling door to door, disini enggak," kata Dewi Perssik saat dihubungi awak media belum lama.

"Malam takbir keliling pukul bedug dan takbir di masjid enggak paling cuma setiap sholat aja takbir," sambungnya.

Selain itu, pedangdut yang dikenal dengan goyang gergaji ini mengatakan menjelang lebaran biasanya harga barang-barang di Pakistan mengalami kenaikan.

Namun begitu, Dewi Perssik mengakui bahwa biasanya setelah lebaran harga barang-barang mengalami kenaikan itu perlahan-lahan turun dan akan normal kembali.

"Sholat Ied sama kayak kita, uniknya di Pakistan itu kalau lagi lebaran mereka ini toko-toko jelang lebaran harga mahal kalau di Indonesia kan discount gede gedean, baru abis lebaran harganya murah," jelas Dewi Perssik.

Halaman:
1 2
