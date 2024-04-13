Sinopsis Film Shadow in the Cloud, Teror Makhluk Menyeramkan

JAKARTA - Sinopsis film Shadow in the Cloud akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Shadow in the Cloud adalah film aksi horor tahun 2020 yang disutradarai oleh Roseanne Liang, dari skenario oleh Liang dan Max Landis.

Film ini dibintangi oleh Chloë Grace Moretz, Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey, dan Nick Robinson. Film ini mengikuti seorang perwira penerbangan wanita dalam misi rahasia di Pasifik selama Perang Dunia II, yang setelah naik Boeing B-17 Flying Fortress, bertemu dengan gremlin jahat selama penerbangan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 77% dari 131 kritikus memberikan ulasan positif kepada Shadow in the Cloud, dengan peringkat rata-rata 6,4/10.

Sinopsis Film Shadow in the Cloud

Pada bulan Agustus 1943, RAF Pilot Officer Maude Garrett ditugaskan untuk melakukan perjalanan dengan paket rahasia dari Auckland, Selandia Baru, ke Samoa. Ketika dia tiba di pangkalan udara pada malam hari, dia berkeliaran di landasan sebelum tiba-tiba menemukan dirinya berdiri tepat di depan pesawatnya, sebuah pembom Amerika B-17 bernama The Fool's Errand.

Kru Sekutu dengan berbagai kewarganegaraan memberinya sambutan yang kebanyakan merendahkan, dan dia diasingkan di turret bola Sperry yang kosong untuk lepas landas. Tanpa ruang tersisa untuk tas dokumen miliknya, dia dengan enggan membiarkan satu-satunya anggota kru yang ramah, penembak dorsal USAAF Walter Quaid, untuk menyimpannya. Selama lepas landas, Maude melihat pesawat lain di awan, yang dikonfirmasi oleh navigator Finch. Pilot Reeves dan kopilot RNZAF Williams mempertanyakan kemampuannya untuk mengidentifikasi pesawat.

Masih naik di turret bola, Maude melihat sesuatu yang menyerupai makhluk bersayap menempel di bawah sayap pembom. Dia melaporkannya, tetapi kebanyakan kru, kecuali penembak ekor Beckell, yang juga melihatnya, meremehkan klaimnya. Ketika dia diperbolehkan meninggalkan turret, pelindungnya bermasalah, menjebaknya di dalamnya.

Ketika dia bereaksi dengan marah terhadap komentar kru tentang situasinya, mereka meninggalkan upaya mereka untuk membuka pelindung yang macet dan mematikan interkomnya. Setelah melihat pesawat Jepang muncul dan menghilang di awan dekat pembom, dia tiba-tiba diserang oleh makhluk itu, sejenis gremlin. Dia bertarung melawannya tetapi akhirnya terluka.

Ketika kru menghubunginya lagi untuk bertanya apa yang terjadi, operator radio Skotlandia RAF Taggart memotong, memberi tahu mereka bahwa "Maude Garrett" tidak ada dan tidak terdaftar untuk penerbangan mereka. Ketika mereka mulai mengeluarkannya untuk ditanya, Maude dengan sengaja mematikan gigi turret dan bersiap untuk membela diri. Tiba-tiba, pesawat Jepang muncul kembali dan membuka api. Dalam kegembiraan, Maude beralih ke aksen Amerika saat dia mengambil kendali turret senjata, menembak jatuh pesawat tempur dan memenangkan penghargaan yang dipaksakan oleh kru.

