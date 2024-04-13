Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Shadow in the Cloud, Teror Makhluk Menyeramkan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |20:02 WIB
Sinopsis Film Shadow in the Cloud, Teror Makhluk Menyeramkan
Sinopsis Film Shadow in the Cloud (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Shadow in the Cloud akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Shadow in the Cloud adalah film aksi horor tahun 2020 yang disutradarai oleh Roseanne Liang, dari skenario oleh Liang dan Max Landis.

Film ini dibintangi oleh Chloë Grace Moretz, Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey, dan Nick Robinson. Film ini mengikuti seorang perwira penerbangan wanita dalam misi rahasia di Pasifik selama Perang Dunia II, yang setelah naik Boeing B-17 Flying Fortress, bertemu dengan gremlin jahat selama penerbangan.

Sinopsis Film Shadow in the Cloud, Teror Makhluk Menyeramkan

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 77% dari 131 kritikus memberikan ulasan positif kepada Shadow in the Cloud, dengan peringkat rata-rata 6,4/10.

Sinopsis Film Shadow in the Cloud

Pada bulan Agustus 1943, RAF Pilot Officer Maude Garrett ditugaskan untuk melakukan perjalanan dengan paket rahasia dari Auckland, Selandia Baru, ke Samoa. Ketika dia tiba di pangkalan udara pada malam hari, dia berkeliaran di landasan sebelum tiba-tiba menemukan dirinya berdiri tepat di depan pesawatnya, sebuah pembom Amerika B-17 bernama The Fool's Errand.

Kru Sekutu dengan berbagai kewarganegaraan memberinya sambutan yang kebanyakan merendahkan, dan dia diasingkan di turret bola Sperry yang kosong untuk lepas landas. Tanpa ruang tersisa untuk tas dokumen miliknya, dia dengan enggan membiarkan satu-satunya anggota kru yang ramah, penembak dorsal USAAF Walter Quaid, untuk menyimpannya. Selama lepas landas, Maude melihat pesawat lain di awan, yang dikonfirmasi oleh navigator Finch. Pilot Reeves dan kopilot RNZAF Williams mempertanyakan kemampuannya untuk mengidentifikasi pesawat.

Masih naik di turret bola, Maude melihat sesuatu yang menyerupai makhluk bersayap menempel di bawah sayap pembom. Dia melaporkannya, tetapi kebanyakan kru, kecuali penembak ekor Beckell, yang juga melihatnya, meremehkan klaimnya. Ketika dia diperbolehkan meninggalkan turret, pelindungnya bermasalah, menjebaknya di dalamnya.

Ketika dia bereaksi dengan marah terhadap komentar kru tentang situasinya, mereka meninggalkan upaya mereka untuk membuka pelindung yang macet dan mematikan interkomnya. Setelah melihat pesawat Jepang muncul dan menghilang di awan dekat pembom, dia tiba-tiba diserang oleh makhluk itu, sejenis gremlin. Dia bertarung melawannya tetapi akhirnya terluka.

Ketika kru menghubunginya lagi untuk bertanya apa yang terjadi, operator radio Skotlandia RAF Taggart memotong, memberi tahu mereka bahwa "Maude Garrett" tidak ada dan tidak terdaftar untuk penerbangan mereka. Ketika mereka mulai mengeluarkannya untuk ditanya, Maude dengan sengaja mematikan gigi turret dan bersiap untuk membela diri. Tiba-tiba, pesawat Jepang muncul kembali dan membuka api. Dalam kegembiraan, Maude beralih ke aksen Amerika saat dia mengambil kendali turret senjata, menembak jatuh pesawat tempur dan memenangkan penghargaan yang dipaksakan oleh kru.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement