Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode The Magic of Words

Minggu seru bersama KIKO episode The Magic of Words di RCTI, pada 7 April 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan serial animasi KIKO. Pekan ini, serial animasi populer tersebut akan menayangkan episode The Magic of Words. Simak bocorannya berikut ini.

Kiko dan Patino bermain dengan drone baru mereka dan menerbangkannya dengan penuh atraksi. Patino tampak begitu antusias menyaksikan keterampilan Kiko dalam mengendalikan drone.

Drone tersebut dilengkapi fitur canggih yang bisa memotret keindahan Kota Asri. Saat asyik menerbangkan drone, tiba-tiba Kiko melihat Teri si pencuri komik yang dahulu pernah mengejar mereka.

Kiko memanfaatkan kesempatan untuk memotret daftar yang dibawa Teri, sedangkan Patino mengira daftar tersebut merupakan informasi tentang penculikan anak. Ketika situasi semakin tegang, apa yang akan dilakukan Kiko?