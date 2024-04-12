Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sosok Babe Cabita, Sahabat : Tak Mau Tinggalkan Shalat Meski Sedang di Tengah Hutan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |20:15 WIB
Sosok Babe Cabita, Sahabat : Tak Mau Tinggalkan Shalat Meski Sedang di Tengah Hutan
Sosok Babe Cabita, Sahabat: Dia Tak Pernah Tinggalkan Sholat (Foto: IG Babe)
JAKARTA - Kepergian Babe Cabita masih begitu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan sahabat tercintanya. Tidak terkecuali Julian Johan.

Melalui sebuah postingan di akun Instagramnya, Julian kembali mengenang sosok Babe Cabita yang menurutnya tak hanya terkenal baik dan jenaka, namun juga taat beribadah di manapun ia berada.

Bahkan, saat mereka sedang melakukan kegiatan offroad di tengah pedalaman hutan sekalipun. Julian menilai, bahwa sikap baik dan jenaka Babe juga bukan sekedar kebutuhan konten.

Sosok Babe Cabita, Sahabat : Tak Mau Tinggalkan Shalat Meski Sedang di Tengah Hutan

“Babe Cabita adalah teman baik yang nyata. Tetap riang dan jenaka walaupun tidak ada kamera, tetap menjalankan ibadah Sholat walaupun sedang offroad di pedalaman hutan,” ujar Julian, melalui keterangan postingan di akun Instagramnya, @jejelogy, dilansir Jumat, (12/4/2024).

“Banyak dari kami yang salah terhadap Babe Cabita sejak awal. Salah mengira Babe hanya lucu di depan kamera, salah mengira Babe hanya offroad demi kepentingan konten,” sambungnya.

Dalam postingannya itu, Julian juga turut menyertakan salah satu potret yang menjadi bukti saat Babe tengah begitu khusyu saat menjalankan ibadah shalat di tengah hutan.

Bahkan, Julian juga berani menjadi saksi tentang sosok Babe Cabita selama hidup yang memang terkenal sebagai orang baik dan sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya.

“Saya bersaksi Babe Cabita adalah orang baik yang sangat peduli dengan orang sekitar dan benar-benar mencintai hobinya,” katanya.

Dalam postingan tersebut, Julian juga turut mengungkapkan salah satu keinginan terakhir Babe semasa hidup, yakni ingin bisa kembali mengajak anak-anaknya untuk melakukan offroad ringan bersama-sama.

