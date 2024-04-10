Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata, Babe Cabita Sering Borong Baju untuk Didonasikan ke Panti Asuhan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:30 WIB
Ternyata, Babe Cabita Sering Borong Baju untuk Didonasikan ke Panti Asuhan
Kebaikan hati Babe Cabita diungkap oleh seorang pedagang baju. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Setelah kepergian Babe Cabita, satu per satu cerita tentang kebaikan mendiang diungkap para sahabat. Tak terkecuali seorang pedagang baju yang mengaku, merasakan kemurahan hati sang komika. 

Pedagang baju itu mengaku, Babe Cabita kerap memborong dagangannya untuk dibagikan ke panti asuhan. Menariknya, aksi baik mendiang itu dilakukannya tanpa dipublikasikan. 

Hal itu terlihat dalam chat yang dibagikan pedagang itu ke media sosial. Dia menawarkan untuk mendokumentasikan proses donasi itu ke panti asuhan. Namun tawaran itu ditolak oleh Babe Cabita. 

"Tidak usah. Saya percaya sama abang. Semangat, ya, bang. Jangan putus semangat. Ingat kita punya Allah Yang Maha Segalanya," jawab Babe Cabita. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
