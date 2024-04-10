Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Unggah Momen Terakhir Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |20:30 WIB
Istri Unggah Momen Terakhir Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia
Istri unggah momen terakhir Babe Cabita sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@fitiyw)
A
A
A

JAKARTA - Istri Babe Cabita, Fati Indraloka, mengunggah foto terbaru di akun Instagram pribadinya, pada 10 April 2024. Unggahan itu memperlihatkan momen-momen terakhir sang komika sebelum meninggal dunia. 

Dalam salah satu foto, mendiang tampak duduk di ranjang rumah sakit. Dia tertunduk lemas dengan selang infus di tangan kanannya. Beberapa foto lainnya adalah momen mendiang bersama anak dan istri di rumah sakit. 

Bersama foto itu, Fati menuliskan sebuah caption mengharukan. "Sayangku, surgaku, duniaku, cintaku. Hari ini Idul Fitri, hari kemenangan yang sesungguhnya untuk kamu tiba lebih cepat,” ujarnya. 

Fati dalam lanjutan unggahannya menambahkan, “Ternyata Allah Ta'ala lebih dulu memberimu tiket. Selanjutnya aku pun di sini akan menunggu giliran. Insyaallah ketemu di sana kita, ya, sayang.” 

Momen terakhir Babe Cabita sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@fatiyw)

Dari foto-foto tersebut, bisa terlihat bagaimana perjuangan Babe Cabita untuk sembuh. Ia jalani semua proses pengobatan agar penyakit anemia aplastik yang menyerang tubuhnya kalah.

Namun, takdir Tuhan berkata lain. Sang komedian mengembuskan napas terakhir sehari sebelum Lebaran 2024. Kesedihan benar-benar menyelimuti istri, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenalnya.*

(SIS)

