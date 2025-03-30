Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setahun Meninggal Dunia, Anak Masih Tanyakan Babe Cabita

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |08:12 WIB
JAKARTA - Setahun setelah kepergian komedian Babe Cabita, sang istri, Zulfati Indraloka, mengungkapkan bahwa putra sulung mereka, Bambino Aleki Tanjung, masih sering menanyakan sang ayah. Meskipun sudah memahami bahwa ayahnya telah tiada, Bocah enam tahun itu masih penasaran apakah suatu hari ia bisa bertemu kembali dengan Babe.

"Kadang-kadang dia tanya, ‘Papa bisa bangkit lagi nggak ya? Bisa ketemu lagi nggak sama kita?’” cerita Fati Indraloka dalam wawancara di kanal YouTube Melaney Ricardo.

Menurut Fati, Bambino memiliki kedekatan yang erat dengan Babe, terutama karena sosok sang ayah kerap menjadi penengah saat anaknya sedang tantrum.

"Kalau Bambino marah atau tantrum, Babe pasti membawanya ke kamar untuk berbicara berdua. Mereka memang sangat dekat," kenangnya.

