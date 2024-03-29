Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Masih Ragu Nikah dengan Rully Meski Sudah Lamaran

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:02 WIB
JAKARTA - Dewi Perssik mengaku masih ragu untuk menikah dengan Rully, meski keduanya sudah melangsungkan lamaran pada 7 Maret 2024.

Wanita yang akrab disapa Depe itu lantas membeberkan pemicu keraguan tersebut. Mentalnya goyah ketika sering melihat kasus perselingkuhan di media sosial.

"Aku jadi takut nikahnya, gini, aku kemarin itu kan lihat perselingkuhan-perselingkuhan itu kan banyak ya, sampai aku lihat di IG tuh kasus lagi, lihat ini kasus lagi, banyak banget," kata Dewi Perssik, Jumat (29/3/2024).

Depe bahkan sudah mengutarakan keraguannya secara langsung kepada Rully. Sebagai calon suami Rully dikatakan Depe meminta dirinya untuk memperkuat komitmen menjelang pernikahan.

"Kemarin sama mas Rully aku sempat bilang 'aku kayaknya ntar dulu deh ya (nikahnya)', 'oh kamu nggak boleh gitu kamu harus komitmen' aku tahu," jelas Depe.

"Cuma mungkin ada titik dimana aku tuh 'aduh nanti aku gagal lagi'," tambahnya.

Halaman:
1 2
