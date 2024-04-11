Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Desta Minta Putus, Natasha Rizky Sampai Pernah Mogok Syuting

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |02:30 WIB
Gara-Gara Desta Minta Putus, Natasha Rizky Sampai Pernah Mogok Syuting
Natasha Rizky mogok syuting gara-gara putus dari Desta (Foto: Instagram/natasharizkynew)
A
A
A

JAKARTA - Natasha Rizky berbagi cerita saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Vindes. Dalam video tersebut, bintang film Radio Galau FM ini tampak mengenang masa lalu, saat ia dan Desta masih berpacaran.

Kala itu, wanita yang akrab disapa Acha ini masih sibuk syuting sinetron dan FTV.

"Tapi dia syuting sinetron sering gitu, mood-mood-an juga dia," sahut Desta dikutip dari YouTube Vindes.

Tak terima dengan celetukan Desta, Natasha Rizky pun menjelaskan bahwa Desta ikut andil membuat mood jelek bahkan mogok syuting.

Natasha Rizky

Natasha Rizky mogok syuting gara-gara putus dari Desta (Foto: Instagram/natasharizkynew)


"Ya tapi itu kan gara-gara kamu juga aku nggak mau syuting," ungkap Natasha Rizky.

Lebih lanjut, ibu tiga anak ini menerangkan bahwa kala itu Desta meminta putus. Natasha Rizky yang kala itu bucin sampai enggan meneruskan syuting.

"Waktu itu kan Aca sering banget FTV, FTV kan dulu suka di luar kota kaya di Jogja di Bali gitu, Acha tuh harusnya udah ada dua judul di Bali, pas lagi pacaran sama Desta. Terus tiba-tiba Acha nggak mau syuting gara-gara Acha diputusin sama Desta," terang Natasha Rizky.

Halaman:
1 2
