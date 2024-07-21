Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk

JAKARTA - Desta sempat keceplosan dan mengungkap keinginannya untuk rujuk dengan mantan istrinya, Natasha Rizky. Hal itu diungkapkan olehnya saat berbicang dengan Ariel NOAH di kanal YouTube Vindes beberapa waktu lalu.



Saat disinggung mengenai hal tersebut, Natasha Rizky pun tak banyak berkomentar. Dia hanya minta didoakan yang terbaik sebab apapun yang terjadi kepada dirinya dan Desta seluruhnya sudah digariskan oleh Tuhan.



"Pokoknya doain aja lah yang baik, kita gak pernah tau," ujar Natasha Rizky dikutip dari kanal YouTube STARPRO, Minggu (21/7/2024).



Perkataan Natasha Rizky sempat terputus. Dia tampak tersenyum sebelum kembali minta didoakan

Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk (Foto: Instagram/natasharizkynew)



"Jadi mohon doanya aja," tandasnya.



Sebelumnya, Desta mengungkapkan keinginan untuk rujuk saat membahas soal impian bersama Ariel NOAH. Mendengar hal itu, Ariel langsung meledek Desta yang membuatnya terkesan pernah curhat soal keinginan rujuk sejak lama.



"Kalau impian gue misalnya ditanyain ke gue impian gue sekarang misalnya, rujuk, misalnya, itu misalnya," ungkap Desta.



"Oh yang lo omongin kemarin itu?" tanya Ariel NOAH lalu tertawa.



Desta kemudian terlihat canggung dengan ucapan Ariel. Dia berusaha menjelaskan kalau hal itu hanya sekedar contoh untuk membantunya menjawab pertanyaan.