Natasha Rizky Menangis saat Bahas Soal Co-Parenting Bersama Desta

JAKARTA - Komitmen Desta dan Natasha Rizky untuk menerapkan co-parenting usai resmi bercerai tampaknya dijalankan dengan baik. Pasalnya, Desta dan Natasha Rizky selalu kompak di setiap momen bersama ketiga anak mereka.

Natasha Rizky sendiri pun mengaku bahwa komitmen untuk mengasuh anak bersama Desta berjalan lancar sampai saat ini. Hal tersebut disampaikan Natasha Rizky saat menjadi bintang tamu dalam konten YouTube bersama Vincent dan Desta.

"Kalau untuk parenting Acha sam Desta sih alhamdulillah lancar ya semuanya," ujar Natasha Rizky dikutip dari kanal YouTube VINDES, Selasa (9/4/2024).

Natasha Rizky pun memuji Desta sebagai sosok ayah yang baik untuk ketiga anak mereka. Suara Natasha Rizky bergetar hingga tak kuasa menahan tangis saat membahas soal sosok Desta sebagai seorang ayah.

Meski Natasha Rizky dan ketiga anak mereka tak lagi tinggal seatap dengan Desta, Natasha Rizky mengungkap bahwa Desta selalu siap siaga ketika ketiga anaknya membutuhkan dirinya.

"Desta tuh Masyaallah gitu dia ayah yang baik banget buat anak-anak, selalu siaga buat anak-anak," sambungnya.

Natasha Rizky juga menyebut bahwa dirinya dan Desta selalu memastikan bahwa ketiga anak mereka tak akan merasa kekurangan kasih sayang.

"Anak-anak Alhamdulillah enggak pernah kekurangan kasih sayang ayah ibunya, Insyaallah," ungkapnya.

Natasha Rizky pun menjelaskan bahwa ketiga anaknya sudah mengetahui soal perpisahannya dengan Desta. Meski demikian, Natasha Rizky berusaha mendidik anak-anaknya untuk tetap kuat meski dengan kondisi kehidupan yang berbeda dari sebelumnya yang mungkin dinilai tak seindah sebelumnya dengan keluarga yang utuh.

Natasha Rizky berusaha mengingatkan kepada ketiga anaknya bahwa ketika kenikmatan hidup dengan keluarga yang utuh tiba-tiba hilang karena perpisahan orangtua, bukan berarti kenikmatan serta kebahagiaan lainnya yang telah diberikan dapat dilupakan begitu saja seolah Tuhan tak pernah memberikan kebahagiaan selama ini. Padahal, nikmat yang diberikan Tuhan begitu banyaknya.

"Kayaknya sesuai dengan namanya anak-anak ya Trio Strong, akhirnya itu jadi doa. Mereka tahu kan Acha sudah berpisah sama Desta, jadi kalau dari kenikmatan ini satu misalnya ibu sama ayah berpisah bukan berarti nikmat-nikmat Allah yang lain itu kalian lupain gitu'. Nah jadi dari kecil tuh udah didik mentalnya untuk bisa strong beneran," pungkasnya.