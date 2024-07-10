Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |10:39 WIB
Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky
Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky (Foto: Instagram/desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Mahendra Desta keceplosan mengungkap impiannya untuk Natasha Rizky. Lucunya, pria 47 tahun itu mendadak salah tingkah ketika diledek Ariel NOAH yang menjadi bintang tamunya dalam YouTube Vindes.

Mulanya, Desta, Vincent, dan Ariel NOAH tengah membahas soal impian sang musisi ke depan usai memilih vakum di musik.

Namun, Desta pun memberikan contoh kepada Ariel soal impiannya dalam hidup. Tak disangka, ayah tiga anak itu menyinggung soal keinginannya rujuk dengan Natasha Rizky.

Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky (Foto: Instagram/desta80s)


"Kalau impian gue misalnya ditanyain ke gue impian gue sekarang misalnya, rujuk, misalnya, itu misalnya," tutur Desta dikutip Rabu (10/7/2024).

Mendengar hal itu, Ariel langsung meledek Desta yang membuatnya terkesan pernah curhat soal keinginan rujuk sejak lama.

"Oh yang lo omongin kemarin itu?" tanya Ariel NOAH lalu tertawa.

Desta kemudian terlihat canggung dengan ucapan Ariel. Dia berusaha menjelaskan kalau hal itu hanya sekedar contoh untuk membantunya menjawab pertanyaan.

"Nggak, nggak, bercanda," kata Ariel lagi.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048745/desta-AzPv_large.jpg
Desta Murka Lihat Video Cut Intan Nabila Digebukin Suami: Lelaki Pengecut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037317/natasha_rizki-25yh_large.jpg
Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035312/desta-FODK_large.jpg
Desta Lakukan Transplantasi Rambut Usai Alami Kerontokan hingga Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/612/3033839/desta_dan_natsha_rizki-1kPM_large.jpg
Potret Kompak Desta dan Natasha Rizky Rayakan Ulang Tahun Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032357/ariel_noah_desta_dan_vincent-aqEH_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Desta Usai Disebut Ariel NOAH Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026287/desta-dan-natasha-rizky-kompak-di-khitanan-anak-pascacerai-JUsdbqY07G.jpg
Desta dan Natasha Rizky Kompak di Khitanan Anak Pascacerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement