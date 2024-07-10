Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky

JAKARTA - Deddy Mahendra Desta keceplosan mengungkap impiannya untuk Natasha Rizky. Lucunya, pria 47 tahun itu mendadak salah tingkah ketika diledek Ariel NOAH yang menjadi bintang tamunya dalam YouTube Vindes.



Mulanya, Desta, Vincent, dan Ariel NOAH tengah membahas soal impian sang musisi ke depan usai memilih vakum di musik.



Namun, Desta pun memberikan contoh kepada Ariel soal impiannya dalam hidup. Tak disangka, ayah tiga anak itu menyinggung soal keinginannya rujuk dengan Natasha Rizky.

Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky (Foto: Instagram/desta80s)



"Kalau impian gue misalnya ditanyain ke gue impian gue sekarang misalnya, rujuk, misalnya, itu misalnya," tutur Desta dikutip Rabu (10/7/2024).



Mendengar hal itu, Ariel langsung meledek Desta yang membuatnya terkesan pernah curhat soal keinginan rujuk sejak lama.



"Oh yang lo omongin kemarin itu?" tanya Ariel NOAH lalu tertawa.



Desta kemudian terlihat canggung dengan ucapan Ariel. Dia berusaha menjelaskan kalau hal itu hanya sekedar contoh untuk membantunya menjawab pertanyaan.



"Nggak, nggak, bercanda," kata Ariel lagi.

(van)