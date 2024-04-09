Tangis Natasha Rizky Pecah saat Mengungkap Perubahan Hidupnya Usai Bercerai dari Desta

Natasha Rizky menangis ungkap perubahan hidup usai cerai dari Desta (Foto: Youtube Vindes)

JAKARTA - Pasangan Natasha Rizky dan Desta telah mengakhiri rumah tangga mereka sejak 19 Juni 2023 lalu. Natasha Rizky pun berbagi cerita mengenai perubahan yang dirasakannya pasca resmi bercerai dari Desta.

Selama menikah, perempuan yang akrab disapa Aca ini mengaku sangat bergantung kepada sang mantan suami. Aca tak menampik jika dirinya kerap mengandalkan Desta dalam menjalani kehidupannya.

"Aku tuh dikit-dikit 'buy', kayak mau nyiapin paspor bahkan lampu mati tuh, 'lampu mati buy, paspor aku udah abis buy, visa aku ini buy," ujar Natasha Rizky dikutip dari kanal YouTube VINDES, Selasa (9/4/2024).

Ibu tiga anak ini pun tak kuasa menahan airmatanya saat menyadari bahwa kebiasaan itu harus ditinggalkannya setelah resmi bercerai dari Desta.

"Sekarang aku udah pisah kan. Aku sama anak-anak, jadi kerasa sih. Kayak udah nggak bisa kayak gitu lagi, nggak bisa buy buy lagi," ucapnya sembari menangis.

Meski demikian, wanita berusia 30 tahun ini mengaku mendapat pelajaran berharga agar dirinya berusaha hidup mandiri dan tak lagi bergantung kepada orang lain.

"Pelajaran buat aku nggak boleh bergantung sama orang lagi," pungkasnya.

Natasha Rizky mengungkap bahwa sisi manjanya itu terbentuk karena sejak kecil dirinya yang terlahir sebagai anak bontot kerap mendapat perhatian lebih dari ibunya. Ketika menikah dengan Desta yang usianya jauh lebih tua ternyata mempengaruhi kehidupan Natasha Rizky yang justru lebih dimanjakan oleh Desta.

"Sebenarnya dulu tuh aku enggak kayak gini tapi emang basically dari Aca kecil tuh emang mami tuh udah memfasilitasi act of servicenya gitu loh. Jadi memang dari kecil Aca udah berhadapan sama orang -orang yang lebih tua terus sampai nikah pun sama orang yang lebih tua kayak ya dia lebih parah lagi kan memfasilitasi lagi gitu act of service dan segala macamnya," ungkapnya.

