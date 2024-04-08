Raffi Ahmad Pamer Rumah Baru, Netizen: Respect Buat Kerja Kerasnya!

JAKARTA - Raffi Ahmad merupakan salah satu artis yang cukup sukses di Indonesia. Hal itu tak menutup kemungkinan jika ia memiliki rumah mewah.

Diketahui, saat ini Raffi pun sedang membangun sebuah rumah mewah di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Bahkan rumahnya tersebut hampir 100 persen rampung.

BACA JUGA: Raffi Ahmad Akui Capek Terus Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Suami Sandra Dewi

Bahagia lantaran rumahnya sebentar lagi selesai, suami Nagita Slavina ini mengunggah potretnya melalui media sosial.

"Lydon Navapark, soon," tulis Raffi Ahmad melalui akun instagram miliknya sambil menambahkan emoji love.

Rumah baru Raffi Ahmad (Foto: Instagram/raffinagita1717)





Alih-alih memuji pencapaian Raffi Ahmad tersebut, sebagian netizen justru mempertanyakan darimana uang bapak dua anak tersebut, sehingga bisa membangun rumah mewah. Bahkan tak sedikit yang mempertanyakan hubungan Raffi dengan kasus korupsi yang juga melibatkan Harvey Moeis, suami Sandra Dewi.

"Buru2 cpt2 selamatin hrta sblum d keruk KPK," tutur l1_d***.

Meski begitu, tak sedikit pula yang meyakini bahwa Raffi mampu membuat rumah lantaran usaha dan kerja kerasnya sejak masih belia.

"Respect buat kerja kerasnya," komentar meganta***.