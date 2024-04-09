Sinopsis Film Batman v Superman: Dawn of Justice

JAKARTA - Sinopsis film Batman v Superman: Dawn of Justice akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Batman v Superman: Dawn of Justice adalah film pahlawan super Amerika tahun 2016 berdasarkan karakter DC Comics Batman dan Superman.

Film ini disutradarai oleh Zack Snyder, ditulis oleh Chris Terrio dan David S. Goyer, dan menampilkan sejumlah pemeran yang meliputi Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman, bersama Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, dan Gal Gadot.

Di situs web aggregator tinjauan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan sebesar 29% berdasarkan 439 tinjauan dan rating rata-rata 5/10.

Dalam kilas balik ke masa kecilnya, Bruce Wayne melarikan diri dari pemakaman orangtuanya. Dia jatuh ke dalam sebuah gua, di mana pusaran kelelawar mengangkatnya kembali ke permukaan. Pada masa sekarang, delapan belas bulan setelah pertempuran katastrofisnya dengan Jenderal Zod di Metropolis, Superman telah menjadi sosok kontroversial. Bruce sekarang menjadi miliarder yang telah beroperasi di Kota Gotham sebagai vigilante bertopeng Batman selama dua puluh tahun. Setelah menyaksikan pertempuran secara langsung, ia melihat Superman sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia.

Clark Kent, identitas sipil Superman, berusaha mengecam bentuk keadilan Batman dalam artikel Daily Planet. Bruce mengetahui bahwa pedagang senjata Rusia Anatoli Knyazev telah menghubungi pemodal LexCorp, Lex Luthor. Luthor berusaha meyakinkan Senator June Finch untuk mengizinkannya mengimpor kryptonite yang ditemukan setelah percobaan terraforming Zod, sehingga bisa digunakan sebagai penangkal ancaman Kryptonian di masa depan. Namun, dia menolak, tetapi Luthor membuat rencana alternatif dengan bawahan Finch, yang memberinya akses ke jenazah Zod dan kapal penjelajah Kryptonian.

Bruce menghadiri pesta di LexCorp untuk mencuri data terenkripsi dari mainframe perusahaan, tetapi dealer barang antik Diana Prince mencurinya lebih dulu; dia kemudian mengembalikannya kepada Bruce. Saat mendekripsi drive, Bruce bermimpi tentang dunia pascapokaliptik di mana dia memimpin pemberontak melawan Superman jahat. Dia dibangunkan oleh seseorang yang tidak dikenal, muncul melalui portal, yang memberitahunya bahwa Lois Lane adalah "kunci" dan mendesaknya untuk menemukan "yang lain" sebelum menghilang. Drive yang didekripsi mengungkapkan file Luthor tentang beberapa metahuman di seluruh dunia. Salah satunya adalah Diana, yang muncul dalam foto dari Perang Dunia I. Wayne mempertimbangkan untuk mempersenjatai kryptonite untuk berperang dengan Superman.

Pemeriksaan kongres yang banyak diberitakan, dipimpin oleh Finch, diadakan untuk mempertanyakan tindakan Superman melawan Zod. Bom yang diselundupkan oleh Luthor meledak, membunuh semua orang kecuali Superman. Superman menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mendeteksinya tepat waktu dan mengasingkan diri. Sebagai tanggapan, Batman menyusup ke LexCorp dan mencuri kryptonite. Dia membangun exoskeleton bertenaga, peluncur granat kryptonite, dan tombak berujung kryptonite. Sementara itu, Luthor memasuki kapal Kryptonian dan mengakses basis data teknologi yang luas.

