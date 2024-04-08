Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 8 April 2024

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aku Mencintaimu karena Allah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rani dibuat kaget oleh berita bahwa Raja terkena gigitan ular. Di lain sisi, Mona begitu marah mengetahui bahwa Rani berusaha membunuh Arsy dengan dengan menaruh ular di kamar Arsy. Mona merasa bahwa dia tidak bisa mentolerir apa yang dilakukan oleh Rani.

Rani yang mendengar hal itu langsung panik dan memohon agar Mona tidak melakukan hal yang teledor. Namun, Mona tetap bersikeras untuk membongkar perilaku Rani dikarenakan Mona merasa Rani bukan seperti Rani yang dia kenal lagi. Disaat bersamaan, Dimas mendengar seluruh pembicaraan antara Rani dan Mona.

Ternyata, Dimas mengetahui bahwa Rani yang menyuruh seseorang menaruh ular di kamar Arsy. Pasalnya, Dimas sudah pernah memperingatkan Rani untuk tidak menyakiti Arsy. Sementara itu, Dimas dibuat lebih kaget lagi saat Mona berusaha menghubungi Arsy dan mengajak Arsy untuk bertemu.

