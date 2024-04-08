Ikhlas Tas Istri Hilang di Paris, Pasha Ungu Akui Lalai

JAKARTA - Adelia Wilhelmina istri dari Pasha Ungu, mengalami insiden kurang menyenangkan saat berlibur di Paris beberapa waktu lalu. Pasalnya, wanita yang akrab disapa Adel ini kehilangan tas bermereknya saat berada di sana.

Kendati begitu, Adel mengaku sudah ikhlas atas hilangnya tas branded miliknya. Bahkan Pasha Ungu selaku suami juga mengaku bahwa persoalan itu merupakan kelalaian dari mereka sendiri, hingga enggan tak menyalahkan siapapun.

"Kaget pas mau balik nggak ada tetapi kita yang lalai, mau salahin siapa mau gimana lagi," kata Pasha Ungu dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Senin (8/4/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Adelia menceritakan tas dicuri isinya berupa handphone, dompet serta beberapa barang lainnya. Namun beruntungnya, paspor miliknya telah diamankan oleh Pasha Ungu.

Pasha Ungu akui lalai menjaga barang hingga tas istrinya hilang (Foto: Instagram/pashaungu_vm)





"Isinya handphone dua sama dompet tapi untung passport aman ada di Mas Pasha sehingga bisa pulang," ucap Adelia.

Sementara itu, usai tas milik Adelia Pasha hilang, pihaknya pun langsung gerak cepat melapor ke pihak berwajib. Namun sejauh ini, mereka belum mendapatkan informasi lanjutan atas laporannya tersebut.

"Kita sempat telpon disana, udah kalau ngelapor disana sederhana banget cuma kasih form terus sudah selesai dan sejauh ini (ada informasi dari laporan) belum ada kita sih berharap banget," tuturnya.