Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kecopetan di Paris, Istri Pasha Ungu Kapok Pakai Tas Berharga Saat Liburan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |08:46 WIB
Kecopetan di Paris, Istri Pasha Ungu Kapok Pakai Tas Berharga Saat Liburan
Adelia Wilhelmina kapok pakai tas mewah di Paris (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Istri Pasha Ungu, Adelia Wilhelmina menyalami insiden kecopetan saat liburan di Paris.

Alhasil tas berharganya raib begitu saja, di dalamnya terdapat, handphone, kartu identitas diri, ATM hingga kartu asuransi di dompet kecil.

Adelia mengaku sangat sedih, lantaran ras tersebut merupakan kado ulang tahun dari sang suami.

Kecopetan di Paris, Istri Pasha Ungu Kapok Pakai Tas Berharga Saat Liburan

"Itu hadiah ulang tahun dari suami. Makanya ya sedih, kok sampai hilang,” ungkap Adelia Wilhelmina dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (6/4/2024).

Selain itu, Adelia juga sudah membayangkan betapa ribetnya harus memblokir kartu ATM dan sim card di handphonenya.

"Jadi ribet lagi kan. HP-nya harus diblok juga takutnya (digunakan yang tidak-tidak," ujar Adelia Wilhelmina.

Beruntung, paspor mereka aman karena disimpan di tas Pasha Ungu. Sebab jika paspor hilang mereka tidak bisa pulang ke Indonesia.

"Untungnya paspor aman, ada di Mas Pasha. Jadi masih bisa pulang," terang Adelia Wilhelmina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/33/3165476/pasha_ungu-DLJy_large.jpg
Pasha Ungu Jawab Rumor Mundur Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149778/pasha_ungu_dan_keisha_alvaro-Hl9I_large.jpg
Pasha Ungu Geram, Dimas Anggara Diduga Tampar Kiesha Alvaro di Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146293/pasha_ungu-cewL_large.jpg
Kisruh Hak Cipta, Pasha Ungu Kritisi Label Rekaman yang Tak Bisa Jadi Penengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/33/3076631/pasha_ungu-9rRs_large.jpg
Pasha Ungu Menghadiri Pelantikan Prabowo-Gibran: Bismillah, Demi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/33/3029147/okie-agustina-butuh-waktu-lama-sebelum-akhirnya-berdamai-dengan-pasha-ungu-iy3vGcPQWd.jpg
Okie Agustina Butuh Waktu Lama Sebelum Akhirnya Berdamai dengan Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/33/3015955/pasha-ungu-pastikan-anak-tak-iri-setelah-hadiahi-keisha-alvaro-mobil-mewah-68Q6rvyBX5.jpg
Pasha Ungu Pastikan Anak Tak Iri setelah Hadiahi Keisha Alvaro Mobil Mewah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement