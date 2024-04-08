Kecopetan di Paris, Istri Pasha Ungu Kapok Pakai Tas Berharga Saat Liburan

JAKARTA - Istri Pasha Ungu, Adelia Wilhelmina menyalami insiden kecopetan saat liburan di Paris.

Alhasil tas berharganya raib begitu saja, di dalamnya terdapat, handphone, kartu identitas diri, ATM hingga kartu asuransi di dompet kecil.

Adelia mengaku sangat sedih, lantaran ras tersebut merupakan kado ulang tahun dari sang suami.

"Itu hadiah ulang tahun dari suami. Makanya ya sedih, kok sampai hilang,” ungkap Adelia Wilhelmina dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (6/4/2024).

Selain itu, Adelia juga sudah membayangkan betapa ribetnya harus memblokir kartu ATM dan sim card di handphonenya.

"Jadi ribet lagi kan. HP-nya harus diblok juga takutnya (digunakan yang tidak-tidak," ujar Adelia Wilhelmina.

Beruntung, paspor mereka aman karena disimpan di tas Pasha Ungu. Sebab jika paspor hilang mereka tidak bisa pulang ke Indonesia.

"Untungnya paspor aman, ada di Mas Pasha. Jadi masih bisa pulang," terang Adelia Wilhelmina.