Pasha Ungu Pastikan Anak Tak Iri setelah Hadiahi Keisha Alvaro Mobil Mewah

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |11:00 WIB
Pasha Ungu Pastikan Anak Tak Iri setelah Hadiahi Keisha Alvaro Mobil Mewah
Pasha Ungu memastikan anak-anaknya tak iri setelah dia menghadiahi mobil mewah untuk si sulung, Keisha Alvaro. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasha Ungu menghadiahi sebuah mobil mewah untuk putra sulungnya, Keisha Alvaro yang berulang tahun ke-20, pada 20 Mei silam. Dia memastikan, hadiah tersebut tak membuat cemburu anaknya yang lain.

Pasha membantah anggapan kalau dirinya lebih mengistimewakan Keisha dibandingkan anak-anaknya yang lain. “Bagi saya, semua anak sama. Tidak ada satu yang diperlakukan lebih istimewa dari lainnya,” ujarnya.

Bahkan ketika menghadiahi sebuah mobil, Pasha meminta agar Keisha Alvaro tidak menyetir dengan serampangan dan menghindari pergaulan tak baik, seperti menggunakan narkoba. Soal asmara, Pasha hanya berharap, anaknya tahu batasan.

“Kalau soal pacaran, terserah Keisha saja. Namanya anak muda kan tidak bisa kita kontrol 24 jam. Saya hanya bilang ke dia agar tidak lupa menabung penghasilannya agar bisa hidup mandiri suatu hari nanti,” katanya.

Pasha Ungu mengaku, anak-anaknya tak cemburu Keisha Alvaro mendapat hadiah mobil. (Foto: Okezone)

Seperti diketahui, Pasha Ungu menghadiahkan sebuah mobil Mercedes-Benz untuk Kiesha Alvaro yang genap berusia 20 tahun, pada 20 Mei silam. Penampakan mobil itu dipamerkan sang aktor lewat Instagram, pada 29 Mei 2024.

Kiesha kemudian memperlihatkan interior mobil barunya tersebut sambil mengucapkan terima kasih kepada Pasha dan ibu sambungnya, Adelia Wilhelmina. “Hadiah ulang tahun terbaik dalam hidupku,” tuturnya.*

(SIS)

