Reaksi Pasha Ungu saat Tahu Okie Agustina akan Bercerai

Andrean Pulungan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:30 WIB
Reaksi Pasha Ungu saat Tahu Okie Agustina akan Bercerai
Reaksi Pasha Ungu saat tahu Okie Agustina akan bercerai. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Okie Agustina ternyata sempat menghubungi Pasha Ungu sebelum menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo ke Pengadilan Agama Bogor, pada 10 November 2023. 

“Aku telepon dia dan bilang akan cerai. Aku cerita karena walau bagaimanapun nama dia pasti akan kebawa-bawa nanti,” ujarnya dalam podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 12 Desember 2024. 

Setelah mendengar kabar kurang menyenangkan terkait rumah tangganya, Okie Agustina mengaku, Pasha tak terlalu banyak bicara. Dia hanya menitipkan sebuah pesan lewat putra sulung mereka, Keisha Alvaro. 

“Jadi Ayah bilang, ‘Ya sudah, kamu jagain Bunda. Bilang sama Bunda, sudah tua jangan ribut-ribut mulu. Tapi kalau sudah tidak bisa (dipertahankan) ya sudah mau gimana lagi’,” kata Keisha menirukan ucapan sang ayah. 

Reaksi Pasha Ungu saat tahu Okie Agustina akan bercerai. (Foto: Instagram/@okieagustina_)

Halaman:
1 2
