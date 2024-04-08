Besarnya Hampers Fitri Tropica untuk Sahabat, Netizen: Ngalahin Pohon Natal Sandra Dewi

Fitri Tropica beri hampers berukuran besar untuk sahabatnya (Foto: Instagram/fitrop)

JAKARTA - Fitri Tropica menjadi sorotan usai hampers lebarannya bikin netizen heboh. Pasalnya, istri dari Irvan Hanafi ini memberikan hampers lebaran dengan ukuran yang cukup fantastis untuk para sahabatnya.

Salah satu sahabatnya yang menerima hampers tersebut adalah Tya Ariestya. Dalam unggahannya di media sosial, Tya tampak memperlihatkan betapa besarnya hampers dari sang sahabat ini.

“Sebanyak ini, kira-kira ini satu lemari cukup apa nggak?,” kata Tya di akun TikTok-nya, @tya_ariestya, Senin (8/4/2024).

Terlihat, hampers dari Fitri Tropica itu berisi cemilan dan makanan ringan yang begitu melimpah ruah. Hampers yang tampak menjulang tinggi itu bahkan lebih tinggi dari tubuh Tya Ariestya.

Fitri Tropica beri hampers berukuran besar untuk sahabatnya (Foto: TikTok/tya_ariestya)





Setelah menerima hampers tersebut, Tya pun langsung membukanya dengan dibantu oleh orang

“Kalian sukanya snack yang mana nih di antara ini?,” kata Tya.

Beragam makanan ringan disusun dengan cantik di hampers tersebut. Mulai dari biskuit, wafer, keripik, coklat dan masih banyak lagi. Ada pula kue kaleng dan minuman kemasan di hamperes dari Fitrop ini.

Selesai membuka hampersnya, Tya pun berterima kasih pada Fitri Tropica untuk hampers lebaran dengan ukuran fantastis. Tya pun ikut mengajak penghuni rumahnya untuk memilih cemilan favorit mereka dari hampers Fitri Tropica ini.

“Thank you bu Fitrop ya, masya Allah tabarakallah,” ucap Tya.